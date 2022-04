Грузинская мечта ставит условия для визита в Украину на высоком уровне

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 11 апреля, что существует «общая готовность» для визита в Украину также на высшем законодательном уровне, если официальный Киев согласится с тремя предварительными условиями.

По словам Ираклия Кобахидзе, для этого необходимо решить следующие вопросы — отзыв посла Украиной, обвинения в контрабанде и «лидеры радикальной оппозиции в Грузии, (которые) представлены во власти Украины на уровне».

По его словам, третий пункт является самым принципиальным, поскольку, по его мнению, именно последний является источником всех проблем и «ложных обвинений» между Украиной и Грузией.

Лидер правящей партии привел следующие примеры — бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который является председателем Исполнительного комитета реформ Украины; бывший министр юстиции времени правления ЕНД Зураб Адеишвили, который является советником генерального прокурора Украины, а также бывший заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе, который недавно был назначен заместителем главы Службы контрразведки Украины.

По словам Ираклия Кобахидзе, лидер парламентского большинства в украинской Раде Давид Арахамия, который представляет партию президента Зеленского «Слуга народа», а также является одним из основных переговорщиков на российско-украинских переговорах, обеспечивает связи между указанными лицами и властями Украины на «высоком уровне».

«Представьте себе, если бы у нас было то же самое, люди, которые объявлен властями Украины криминалами или самыми тяжкими преступниками, чтобы они занимали сегодня должности в Грузии», — сказал председатель Грузинской мечты и указа на уголовные дела, возбужденные в Грузии против Саакашвили, Адеишвили и Лорткипанидзе.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что грузинская сторона услышала «смягченные заявления» украинских властей после обвинений в контрабанде, но «этого недостаточно».

«Когда такое обвинение исходит от украинских властей, его нужно должным образом либо подтвердить, либо опровергнуть, а ни одного никто из нас не слышал», — сказал он.

Напомнив об отзыве президентом Зеленским посла Украины из Грузии Игоря Долгова, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «по сей день Украина остается в состоянии демарша в отношении Грузии».

«Выходит так. Во всяком случае, с тех пор мы не видели иных шагов со стороны украинских властей», — сказал он, добавив, что «эту ситуацию, конечно, следует изменить».

По словам Кобахидзе, указанные вопросы «оскорбительны» для государства и «в таком случае необходимо зафиксировать позицию».

«Как только увидим прогресс в этом одном, втором и третьем направлении, естественно, мы также подумаем о визите на высшем парламентском уровне», — сказал он.

При этом он отметил, что по решению правящей партии в Украину отправятся представители парламентского большинства, кто именно и когда, «будет известно позже».

Такому развитию событий предшествовал отказ спикера Парламента Грузии Шалвы Папуашвили посетить Бучу, где были зафиксированы факты массового убийства мирных жителей российскими военными. Папуашвили был приглашен в Бучу его украинским коллегой Русланом Стефанчуком.

В то же время вице-спикер Парламента, депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани заявил, что оппозиция договорилась о совместном визите в Украину. Он также призвал Папуашвили, чтобы делегацию грузинских депутатов возглавил именно он.

