Парламентская делегация Грузии отправилась в Украину

Сегодня в Украину отправилась многопартийная парламентская делегация Грузии, состоящая из депутатов от оппозиции и правящей команды. В состав делегации не вошли представители Единого национального движения.

В состав парламентской делегации входят: председатель Парламента Шалва Папуашвили; вице-спикеры — Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко; председатель Комитета по делам диаспоры и Кавказа Бека Одиашария; депутат от партии Граждане и вице-спикер Леван Иоселиани; депутат от Лело ​​Ана Нацвлишвили; Депутат от партии За Грузию Георгий Ходжеванишвили; депутат от Нового политического центра – Гирчи Вахтанг Мегрелишвили, и председатель парламентской политической группы «Группа реформ» Хатуна Самнидзе.

С учетом мер безопасности подробности визита и повестка дня грузинских депутатов являются конфиденциальными.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил сегодня журналистам, что цель визита — выразить солидарность с Украиной от имени грузинского народа.

«Это будет очень теплый и дружеский визит. Нас там очень ждут и очень рады, что эта делегация приезжает», — сказал он.

В ходе визита Шалва Папуашвили также встретится со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком, который лично пригласил его в Украину.

Депутаты Грузии посетят Украину с однодневным визитом. Делегация вернется домой в субботу вечером или в воскресенье утром.

