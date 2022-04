Главы парламентов Грузии и Украины пообщались по видеосвязи

Спикеры парламентов Грузии и Украины Шалва Папуашвили и Руслан Стефанчук поговорили сегодня по видеосвязи.

По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, в ходе беседы стороны договорились, что «во избежание недоразумений в отношении различной информации в будущем важно заблаговременно общаться друг с другом и обмениваться информацией».

Согласно той же информации, спикеры парламентов двух стран также обсудили возможность сотрудничества и обмена опытом между Грузией и Украиной в процессе вступления в ЕС.

По сообщению Парламента Грузии, Папуашвили в очередной раз выразил «решительную поддержку» и «солидарность» Грузии по отношению к Украине.

После встречи глава Парламента Грузии сообщил журналистам, что также обсудил со своим украинским коллегой визит грузинской парламентской делегации в Киев, который состоится «в ближайшее время».

«Я укомплектую группу для этого визита, которая будет межпартийной, чтобы ьыли представлены разные фракции», — сказал он журналистам.

«Я очень рад, что мелкие недоразумения между Украиной и Грузией закончились», — написал спикер Верховной Рады Украины в Facebook после общения со своим грузинским коллегой.

По его словам, этот визит поможет грузинским депутатам «увидеть своими глазами, что происходит в Украине, и подтвердить нашу дружбу».

«Я искренне верю, что мы найдем все точки соприкосновения, чтобы вместе продолжить строить наше светлое будущее», — сказал Стефанчук, добавив, что «у нас гораздо больше общего, чем того, что разделяет».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)