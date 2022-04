Шалва Папуашвили отказался от приглашения в Бучу

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили не посетит украинский город Буча, где были обнаружены последствия массовой резни мирных жителей со стороны российских военных. Папуашвили пригласил в Бучу его украинский коллега Руслан Стефанчук.

«Я хотел бы, чтобы отдельные представители властей Украины полностью осознали решительную поддержку, которую грузинский народ и его власть оказывают Украине и украинскому народу», — написал Папуашвили вчера в Facebook в ответ на приглашение.

«Эта поддержка и партнерство наших стран на самом деле не заслуживают попытки со стороны высокопоставленных должностных лиц Украины разделения друг от друга грузинского народа и его власти, требования открыть второй фронт в Грузии, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде или обвинений в желании нажиться на ненастье украинце, как это было в предыдущем обращении моего коллеги», — сказал Шалва Папуашвили.

Он добавил, что «на фоне отсутствия разъяснений по этим вопросам официальное приглашение не представляется целесообразным».

«Мы неоднократно говорили и будем повторять, поддержка Украины и украинского народа — это наш человеческий и исторический долг, и мы выполним этот долг, какие бы несправедливые и необоснованные обвинения мы ни услышали в ответ», — сказал глава Парламента Грузии.

«Невозможно описать словами то чувство, которое возникает, когда видишь зверства в Буче и других украинских городах», — добавил он.

«К сожалению, нам очень хорошо знакомо это чувство. (На протяжении) новейшей истории Грузии мы ходим с этим же чувством. Завтра, 9 апреля, именно это чувство напомнит нам о себе», — сказал спикер Парламента.

«Мы знаем, что это чувство требует обмена и правосудия. Именно поэтому власти Грузии обратились в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой начать расследование военных преступлений, совершенных Россией в Украине, с целью выявления и наказания всех виновных», — сказал Шалва Папуашвили.

