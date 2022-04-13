Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили. Фото: Parliament.ge
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Шалва Папуашвили отправится в Украину

13/04/2022 - 15:05
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После недавнего отказа спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку на приглашение посетить его страну, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил сегодня, что готов посетить дружественную страну.

Шалва Папуашвили написал в Facebook, что в последние дни у него была «интенсивная и дружеская коммуникация» со своим украинским коллегой.

«Мой коллега подтвердил свое желание принять меня в Украине, чтобы напрямую поделиться со мной человеческими трагедиями и последствия разрушений, вызванные российской агрессией», — заявил он.

Он также добавил, что «сегодня мы планируем больше поговорить о продолжающейся российской агрессии в Украине, о европейском будущем наших стран».

«Мы обсудим грузино-украинские отношения и необходимость нашей координации, чтобы избежать подобных недоразумений последнего времени и еще больше укрепить исторически братские связи между нашими странами и народами», — сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, общение с коллегой и интервью Стефанчука телекомпании «Имеди» от 12 апреля убедили его в том, что «есть возможность уладить все неудобства и недоразумения».

«С учетом указанного, я провел обсуждение со всеми остальными лидерами партии (Грузинская мечта), и мы все согласились, что мой визит в Украину может сыграть важную роль в решении этих вопросов», — пояснил Шалва Папуашвили.

«Повторяю вновь, поддержка Украины и украинского народа — это наш человеческий и исторический долг, и мы этот долг выполним», — сказал он.

Примечательно, что 11 апреля председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал три предпосылки парламентского визита на высоком уровне в Украину.

Кобахидзе подчеркнул, что в украинско-грузинских отношениях проблемными являются следующие три вопроса: отзыв посла Украины, обвинения в контрабанде и «широкое представительство лидеров радикальной оппозиции в Грузии во власти Украины на высоком уровне».

В беседе с представителями СМИ уже сегодня председатель правящей партии заявил, что для властей Грузии «важно проявить высочайший уровень солидарности с Украиной, как по отношению к народу, так и к государству».

По его словам, в ходе консультаций, в которых принимал участие и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, правящая команда разделила «инициативу председателя Парламента Грузии поехать в Украину».

«Мы также внимательно следили за (интервью) со спикером украинского парламента, где услышали очень интересные и оптимистичные послания о двусторонних отношениях», — сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что «все это, безусловно, стало основой нашего решения».

Интервью со спикером Верховной Рады

В интервью, переведенном телеканалом «Имеди» 12 апреля, Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, в том числе за прием украинских беженцев и соавторство важных резолюций. Подчеркнув, что он видел ряд множество акций в поддержку Украины в Грузии, Стефанчук отметил, что Украина чувствует взаимную поддержку народа и это главное.

Председатель Верховной Рады также отметил, что мы обязательно будем решать и другие вопросы и выступать только в интересах наших народов.

Стефанчук также говорил о визите многопартийной делегации из Грузии.

После интервью Стефанчук написал в Facebook: «Я отметил, что у украинцев много общего с грузинскими друзьями», потому что территории обеих стран оккупированы Россией.

«Вместе мы обязательно победим. Это будет победа, о которой будут слагать легенды», — добавил он.

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13/04/2022 - 15:05
11 2 minutes read

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