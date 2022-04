Грузинская мечта и оппозиция, за исключением оппозиции ЕНД, договорились о совместном визите в Украину

Парламентская оппозиция и Грузинская мечта договорились о совместном визите в Украину. Единое национальное движение не войдет в состав парламентской делегации.

По сообщениям местных СМИ, в состав парламентской делегации войдут председатель Парламента Шалва Папуашвили; вице-спикеры — Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко; председатель Комитета по делам диаспоры и Кавказа Бека Одиашария; депутат от парти Граждане и вице-спикер Леван Иоселиани; депутат от Лело ​​Ана Нацвлишвили; депутат от партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили; депутат от Нового политического центра – Гирчи Вахтанг Мегрелишвили, и председатель парламентской политической группы «Группа реформ» Хатуна Самнидзе.

В беседе с журналистами председатель фракции «ЕНД – Сила в единстве» Хатиа Деканоидзе сказала, что «те, кто едет, хорошие», но добавила, что ЕНД не считает «правильным» присоединяться к делегации вместе с Грузинской мечтой.

По ее словам, после письма, которое Шалва Папуашвили написал спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, визит правящей команды в Киев не изменит отношения Грузинской мечты к дружественной стране.

Деканоидзе также подчеркнула, что если делегация оппозиции планирует визит в Украину отдельно, то ЕНД обязательно войдет в эту делегацию.

«Что касается визита, я, конечно, поеду в Киев, поеду много раз… повторяю, поехать — не поехать в Украину, для меня (Украина) гораздо больше», — добавила она.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе остался доволен решением Единого национального движения и заявил, что «партия войны» не должна быть представлена ​​в этом визите вместе с Грузинской мечтой и спикером Парламента.

«В принципе, делегация была идеально сложилась. Конечно, идеально то, когда первое — этот визит будет многопартийным (и) в то же время очень хорошо то, что в этом визите не будет представителя Национального движения», — сказал он журналистам.

Единое национальное движение подверглось критике со стороны других оппозиционных партий за отказ ехать в Украину.

Аргумент Национального движения, что «с кем-то не сяду в самолет, или в машину», депутат от партии Граждане Леван Иоселиани назвал несерьезным и детским.

«По этой логике вы не должны заседать и в парламенте или принимать участие в любом месте, где есть нежелательная для вас сила, или политик», — сказал он.

Аргумент ЕНД оказался «непонятным» и для депутата-республиканца Хатуны Самнидзе. Она также пояснила, что «это парламентская делегация, а не делегация какой-либо партии».

«Единственный вопрос, который у меня есть, — почему они участвовали в переговорном процессе в то время, когда вся оппозиция требовала, чтобы состоялась смешанная, широкая, представительная делегация», — сказала она.

Консультации между Грузинской мечтой и оппозицией относительно визита в Украину начались вчера. После встречи председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что предложил оппозиции равную квоту 3 на 3 в составе делегации.

Предложение не оказалось приемлемым для оппозиционных партий. Вице-спикеры Леван Иоселиани и Хатиа Деканоидзе заявили, что оппозиция отправится в Украину по старому плану, отдельной делегацией.

Уже сегодня спикер Парламента сообщил, что предложил оппозиции включить в состав делегации по одному депутату от каждой фракции.

«Принцип равенства в этом случае будет нарушен и будет делегация оппозиционного большинства, но с учетом этой ситуации я считаю это предложение правильным», — сказал он.

Предшествующие события

Ранее, 8 апреля, Шалва Папуашвили отказался принять приглашение Руслана Стефанчука посетить Украину. Он также уточнил, что на фоне отзыва украинского посла из Грузии и обвинений по поводу пропуска российской контрабанды через Грузию приглашение выглядело «неуместным».

Позже вице-спикер Леван Иоселиани заявил, что после согласования с остальной оппозицией они договорились о совместном визите в Украину. Он также призвал спикера Парламента возглавить делегацию.

После этого, 11 апреля, Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые члены правящей партии готовы отправиться в Украину, хотя и назвал три предварительных условия для парламентского визита на высоком уровне.

Уже 13 апреля Шалва Папуашвили после разговора со своим украинским коллегой заявил, что намеревается отправиться в Украину и формирует делегацию с привлечением представителей оппозиции.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)