Спикер украинской «Рады» ответил на отказ Папуашвили посетить Бучу
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя Парламента Грузии Шалву Папуашвили за отказ посетить Бучу и Ирпень.
«Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки?», — написал Степанчук в Facebook 10 апреля. «Это единственное, что лишает меня дара речи», — добавил он.
Также, по мнению спикера Рады, друг должен приезжать в Украину без приглашения.
«Ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: Верный друг, спеша на помощь, не дрожит перед напастью, посвятит он сердце сердцу, ведь любовь — дорога к счастью», — написал председатель Рады.
В ответ Шалве Папуашвили украинский спикер добавил, что Украина «ценит любую помощь, которую она получает от других стран в это непростое время».
«Каждый день мы просим ужесточения санкций, военных, политических, финансовых. Есть страны, которые помогают нам во всех направлениях. Есть страны, которые помогают нам только в отдельных вопросах», — написал он.
По словам спикера Стефанчука, «Украина всегда ценила сердечную поддержку братского грузинского народа».
«Мы знаем, что грузины всегда искренние, смелые и отважные воины, и многие из них сегодня стоят рядом с нашими защитниками, защищающими Украину от российского вторжения», — добавил представитель Рады.
По его словам, «многие украинцы в 2008 году встали на сторону грузин против того же (врага), который нарушил вашу независимость, поглотил часть вашей территории и убил ваших людей».
Председатель Рады напомнил, что с «первых дней» войны 2008 года Украина «содействовала Грузии на политическом, информационном, международном и военном уровнях».
«Я просто хочу напомнить вам, что с помощью украинских систем ПВО (Бук, Оса) вы защищали свое небо», — написал он.
Председатель Парламента Грузии отказался посетить Украину 8 апреля.
По его словам, приглашение было неуместным на фоне неясности вокруг «требования открыть второй фронт в Грузии, бездоказательных дипломатических демаршей, необоснованных обвинений в контрабанде или обвинении нажиться на беде украинцев».
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