СГБ Грузии начала расследование возможной провокации ЕНД в Украине

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила «Civil Georgia», что ведомство начало расследование возможной провокации со стороны оппозиционной партии Единого национального движения во время визита грузинской парламентской делегации в Украину.

По данным СГБ, следствие ведется по части первой статьи 325 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нападения на государственного политического должностного лица Грузии и предусматривает наказание от 7 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Агентство также пояснило, что расследование дела началось 13 апреля, а о возможной провокации украинских коллег проинформировали на следующий же день.

Сегодня вице-спикер Парламента и депутат Грузинской мечты Гия Вольский заявил, что члены ЕНД «мобилизованы для планирования определенной провокации» и что «это основная причина, по которой они не вошли в (отправляющуюся в Украину) делегацию».

Вольский выразил надежду, что украинские коллеги грузинских спецслужб сделают все возможное для обеспечения безопасности визита, чтобы достичь цели, которая «не вписывается» в план политических сил, «собравшихся» вокруг экс-президента Михаила Саакашвили.

Представители Единого национального движения назвали обвинения «нелепыми» и «невероятными». Генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили заявил журналистам, что «никто не думал» ни о чем подобном.

«Они могут быть спокойны, никто ничего не планирует, пусть ничего не боятся. Российские войска также покинули Киев, их союзники, поэтому их безопасность абсолютно гарантирована соответствующими службами Украины», — сказал Цискаришвили.

Совместная парламентская делегация оппозиции и Грузинской мечты отправится в Киев сегодня. В состав делегации не входят представители Единого национального движения.

Вчера депутат ЕНД Хатиа Деканоидзе пояснила, что ЕНД не считает «правильным» присоединиться к делегации вместе с Грузинской мечтой.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)