Литовские депутаты критикуют правительство Грузии за риторику об Украине, России и Сталине

Комитет по иностранным делам парламента Литвы принял заявление по Грузии, в котором, наряду с решительной поддержкой европейских и евроатлантических устремлений Грузии, содержится критика правящей Грузинской мечты и правительства страны за их риторику по Украине и другим вопросам.

Критика: Риторика об Украине, санкции против России, Сталин

В распространенном 6 апреля заявлении выражается обеспокоенность межправительственными отношениями между Грузией и Украиной и заявлениями лидеров правящей партии Грузии, которые «подрывают героическую борьбу руководителей Украины и самой Украины за европейские свободы и ценности».

Отмечая полную поддержку и солидарность грузинского народа с Украиной, в заявлении содержится призыв к правительству Грузии и Грузинской мечте оказать «полную поддержку» правительству Украины.

Учитывая глубокую политическую поляризацию Грузии, в документе говорится, что «целью нападок на СМИ и арестов политических оппонентов является дальнейшее усиление пагубного влияния России на грузинское общество».

В документе выражается обеспокоенность публичным отказом правительства Грузии присоединиться к международным экономическим и индивидуальным санкциям, введенным против России.

Литовские депутаты осудили появление в Грузии признаков увековечения памяти вождя Советского Союза Иосифа Сталина.

Парламентский комитет также призывает власти Грузии содействовать переводу находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили в европейское государство для неотложного лечения «в связи с серьезными проблемами со здоровьем».

Поддержка суверенитета и западного курса Грузии

Заявление полностью поддерживает территориальную целостность Грузии и решение правительства и народа Грузии вступить в Евросоюз и НАТО.

В документе содержится призыв к странам НАТО и государствам-членам ЕС поддержать разработку Плана действий к членству Грузии в НАТО и предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС при условии, что «Грузия присоединится к общим заявлениям ЕС о внешней политике и политике безопасности, а также политике и санкциям государств-членов НАТО и ЕС против автократных режимов».

В заявлении говорится, что война России против Грузии в 2008 году и сегодняшняя война против Украины являются результатом «нерешительности» некоторых западных стран, которые отказали им во вступлении в НАТО в 2008 году.

В документе отмечается, что Грузия и Украина имеют общую европейскую перспективу и они оба являются объектами агрессивной политики России, направленной на то, чтобы Грузия и Украина попали в сферу ее влияния.

Согласно заявлению, противоправные действия России были повторены в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе, в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

В документе осуждаются любые инициативы руководителей оккупированных регионов по проведению референдума по изменению статус-кво в условиях, когда эти регионы оккупированы.

В заявлении содержится призыв к грузинским политическим партиям объединить усилия перед лицом российской угрозы, поскольку «единство необходимо для защиты национальных интересов и территориальной целостности Грузии».

