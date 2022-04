Американский конгрессмен говорит о «тревожной тенденции» в Грузии

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс заявил, что «путь Грузии к демократии и евроатлантической интеграции не является полноценным».

«В последнее время мы наблюдали некоторые тревожные тенденции, но я по-прежнему верю, что демократия в Грузии развивается в правильном направлении», — сказал он.

«Важно, чтобы Соединенные Штаты помогали грузинскому народу на этом пути», — сказал он.

Об этом Грегори Микс заявил 5 апреля во время комитетского обсуждения Акта о поддержке Грузии. Документ уже принят комитетом.

Грегори Микс выразил поддержку законопроекту на слушаниях в комитете, заявив: «в свете полномасштабного вторжения России в Украину для принятия этого законопроекта не могло быть более значительного времени. В настоящее время Россия держит оккупированными 20% территории Грузии».

Он также говорил о позиции Грузии по Украине и, похвалив грузинский народ и президента Грузии, призвал власти страны занять единую позицию.

«На фоне российской оккупации в пределах своих границ президент Грузии и грузинский народ выразили непоколебимую и публичную поддержку Украины. Важно, чтобы власти Грузии заняли единую позицию», — сказал он.

