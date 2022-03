Нед Прайс ответил на заявление Гарибашвили о «неэффективности санкций»

В ответ на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о неэффективности международных санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что оспаривать эффективность санкций сложно.

«Вы можете ознакомиться с показателями, которые отражают ущерб, нанесенный российской экономике», — сказал Нед Прайс грузинскому журналисту на брифинге 10 марта.

«Даже спорить невозможно, что эти меры недостаточно сильны. Я думаю, вы можете видеть силу, которую эти санкции оказывают на российскую экономику», — сказал он.

По его словам, «рубль сейчас практически обесценился, буквально стоит меньше гроша; Рейсы международных компаний из Москвы; Тот факт, что Центральный банк России удвоил свою процентную ставку, что в долгосрочной перспективе приведет к неустойчивости; Тот факт, что в результате растет инфляция; Тот факт, что российский фондовый рынок закрыт в течение нескольких дней, вероятно, для предотвращения оттока капитала».

Однако представитель Госдепартамента отметил, что «мало стран понимают потенциальные последствия российской агрессии, так как это понимает Грузия, которая в 2008 году сама испытала на себе интервенцию российских сил».

«Я думаю, что в правительстве есть много грузин и есть индивидуальные граждане, которые выражают солидарность со своими коллегами в Украине», — сказал он.

Нед Прайс подчеркнул «огромное» единство международного сообщества и напомнил, что 141 страна осудила неспровоцированное нападение России на Украину. Грузия была одним из сторонников и соавторов резолюции.

На вопрос, не являются ли отзыв Владимиром Зеленским посла Украины из Тбилиси и комментарии Гарибашвили по поводу санкций тревожным сигналом со стороны Грузии, страны, которая остается оккупированной Россией, Нед Прайс ответил:

«Мы призываем все страны поддерживать не только суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, но и более широкие принципы, которые являются краеугольным камнем порядка, основанного на правилах».

«Принцип, который Россия нарушила в 2008 году, когда российские войска вторглись в Грузию, — это тот же принцип, который Владимир Путин нарушает сегодня: идея о неприкосновенности границ; Крупные государства, большие страны, большие нации не должны запугивать малые страны, малые нации», — сказал Прайс.

«Все поставлено на карту, и поэтому, будь то в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе или где-то посередине, мы призываем мир поддержать Украину и придерживаться этих более широких принципов», — добавил представитель.

