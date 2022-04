Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял Акт в поддержку Грузии

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам принял Акт о поддержке Грузии, который был представлен сопредседателями Группы друзей Грузии в Конгрессе Адамом Кинзингером и Джеральдом Коннолли в феврале 2021 года.

В документе, который направлен на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркивается, что Соединенные Штаты должны поддерживать непрерывное развитие демократических ценностей в Грузии, ее европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также выбор ее народа сделать самостоятельный выбор в отношении внешней политики и безопасности.

В документе говорится, что США не должны признавать насильственные изменения территорий Грузии, в том числе незаконную оккупацию Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

Согласно тому же документу, США должны осудить аресты, похищения и другие нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе, в том числе убийства граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

Отмечая, что Соединенные Штаты предоставили Грузии в 2018 году 2 миллиона долларов в рамках Международной программы военного образования и обучения (IMET) и 35 миллионов долларов в рамках зарубежных программ военного финансирования, в документе говорится, что эта помощь должна быть увеличена.

Согласно документу об обосновании бюджета на 2023 год, администрация президента Байдена запрашивает для Грузии 25 миллионов долларов в рамках зарубежных программ военного финансирования вместо 35 миллионов долларов, выделенных в 2021 году, и Грузия получит 1,75 миллиона долларов в рамках Международной программы военного образования и обучения (IMET). В прошлом году страна получила 2,2 миллиона долларов США.

Акт о поддержке предписывает правительству США усилить возможности Грузии бороться с российской дезинформацией и пропагандой, а также способствовать свободе прессы.

Кроме того, в документе акцентируется внимание на сотрудничестве в сфере кибербезопасности между двумя странами и подчеркивается важность снижения зависимости Грузии от российской информации и коммуникаций.

В документе также содержится призыв к торговому представителю США активизировать переговоры с Грузией для заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.

Документ уполномочивает президента США налагать визовые и финансовые санкции на лиц, которые обвиняются в серьезных нарушениях прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Заявления, сделанные на комитетском обсуждении

На заседании комитета 5 апреля председатель Комитета по иностранным делам Грегори Микс заявил, что «в свете полномасштабного вторжения России в Украину для принятия этого законопроекта не могло быть более значительного времени. В настоящее время Россия держит оккупированными 20% территории Грузии».

По его словам, сегодня «более чем когда-либо этим странам (Грузия, Украина, Молдова) необходимо объединиться и получить нашу полноценную и сильную поддержку».

«Путь Грузии к демократии и евроатлантической интеграции не является полноценным», — сказал он, добавив, что «мы видели некоторые тревожные тенденции, но я по-прежнему верю, что демократия в Грузии движется в правильном направлении, и важно, чтобы Соединенные Штаты помогали грузинскому народу на этом пути».

Грегори Микс также говорил о позиции Грузии по Украине.

«На фоне российской оккупации в пределах своих границ президент Грузии и грузинский народ выразили непоколебимую и публичную поддержку Украины. Важно, чтобы власти Грузии заняли единую позицию», — сказал он.

