Очередные спорные заявления Ираклия Гарибашвили об Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего визита в Аджарию 3 марта вновь сделал противоречивые заявления о продолжающейся войне в Украине.

«Это то, о чем я говорил 25 февраля, что если кого и будут угнетать и кто будет наказан в этой войне, это Украина, что будут убиты тысячи украинцев, будет нарушена их территориальная целостность, и это так и есть», — сказал он.

«Вы видите, что ряд территорий уже сегодня оккупированы Россией в Украине, и этот процесс, вы видите, что продолжается, и, к сожалению, и к несчастью, мы видим, что там пока никого нет, кто бы это остановил», — сказал он.

«Так что, еще раз хочу выразить солидарность с Украиной и украинцами от имени нашего правительства. Мы отправили в Украину 400 тонн гуманитарного груза», — добавил Ираклий Гарибашвили.

«Мы будем продолжать это делать, и, конечно, мы очень хотим и мечтаем, чтобы эта война закончилась как можно скорее», — сказал он.

Премьер-министр Гарибашвили призвал «страны и лидеров, которым под силу остановить эту войну», «сделать все возможное как можно быстрее, чтобы как можно скорее положить конец этой войне».

О добровольцах и санкциях

«Сегодня нет в мире ни одного правителя, ни одно правительство ни одной страны не призывает своих граждан ехать в Украину и подключиться там к боевым действиям», — сказал премьер.

По его словам, лидеры США, Великобритании, Франции и стран Европы призывают своих граждан «в разной форме выражать солидарность, в том числе путем отправки гуманитарной помощи».

«Присоединяюсь к этому призыву мировых лидеров и хочу еще раз призвать граждан нашей страны в разной форме проявлять солидарность с Украиной и украинским народом, будь то гуманитарная помощь или иная помощь, в том числе помощь приехавшим сюда гражданам Украины. Это позиция нашего правительства», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Глава правительства подтвердил, что Грузия не присоединится к международным санкциям, введенным против России, но подчеркнул, что мы поддерживаем Украину на всех международных уровнях.

«На политическом уровне мы поддерживали Украину во всех форматах, будь то ООН, ЕС, Совет Европы или ОБСЕ, везде. Мы были соорганизаторами, соспонсорами или просто сторонниками резолюций по Украине и присоединялись ко всем политическим посылам и резолюциям», — сказал он.

По словам Ираклия Гарибашвили, он и его команда руководствуются «национальными интересами страны, нашего народа». «20% нашей территории оккупировано, и за 30 лет мы прошли через три войны», — подчеркнул он.

«Мы не должны повторять наших ошибок, мы не должны проявлять непредусмотрительности», — добавил он.

«Мы хотим мира, стабильности и развития, это то, что сегодня нужно нашей стране, война никому не нужна, и для предотвращения войны любая патриотическая власть должна сделать все, чтобы своя страна и свой народ избежали величайшего бедствия, того испытания, которым является война. Я действую в этом духе, с этой ответственностью», — сказал глава правительства.

Отзывы

В ответ на заявление Гарибашвили об Украине о том, что в этой войне Украина будет наказана, оппозиционная партия «Дроа» заявила: это «самые позорные слова от человека, которого, к сожалению, Грузия называет своим премьер-министром».

«Грузия вам этого не простит. Вы позор», — написала партия в Twitter.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также выразил вчера недовольство заявлением Гарибашвили.

I have once thought that the main thing, which unites 🇺🇦 with 🇬🇪 and 🇲🇩 the most, is that our countries have been territorially "bitten" by 🇷🇺.

But today's official position of Tbilisi and Chișinău regarding their neutrality in imposing sanctions on 🇷🇺 has disappointed me. — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) April 3, 2022

«Как-то раз я подумал, что главное, что объединяет Украину с Грузией и Молдовой, это то, что Россия отобрала территории у наших стран. Но нынешняя официальная позиция Тбилиси и Кишинева по поводу нейтралитета по введению санкций (в отношении России) меня разочаровала», — сказал он.

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