Саломе Зурабишвили украинцам — «Мы с вами»

«Мы, грузины, поддерживаем вас, мы с вами в борьбе против российской агрессии», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении к украинскому народу через месяц после начала российской агрессии.

«Мы знаем, как мужественно вы сопротивлялись за этот месяц, в течение ровно 29 дней, а это уже 29 побед, одержанных вами в войне против России», — сказал он.

По словам грузинского президента, сопротивление Украины показало, что «то, что все считали сверхдержавой, не оказалось достаточно или вообще сильным, чтобы победить Украину так быстро, как оно хотело».

Президент Зурабишвили пожелала украинцам успехов и победы, сказав: «как ваши друзья, мы знаем, что вы боретесь за свою свободу и независимость, а также за нашу свободу, нашу независимость и наш общий европейский путь».

«Слава Украине», — добавила президент Грузии.

Во время войны России против Украины президент Грузии неоднократно выражала солидарность с Украиной и осуждала российскую агрессию.

В отличие от президента, после спорных заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили об Украине в конце февраля последовал общественный протест и призывы к отставке правительства.

