Саломе Зурабишвили: Путинская Россия — это «тоталитарный диктаторский режим»

В интервью французскому телеканалу «France 24» президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала резкие заявления в адрес России.

«Мы не позволим тоталитарному диктаторскому режиму действовать без какого-либо ответа», — сказала Зурабишвили, которая на этой неделе посещает Париж и Брюссель, чтобы заручиться большей поддержкой для Грузии.

«Я думаю, что мы все в опасности. Европа долгое время считала, что российская угроза ее не касается», — заявила президент Грузии в интервью на французском языке.

В другом интервью тому же каналу на английском языке президент Грузии сказала: «Никто не способствует эскалации, кроме самого Путина».

Она отметила, что Путин «в качестве повода использовал т.н. угрозу, чтобы оправдать свою агрессию в глазах российского народа».

По словам президента Грузии, сейчас «Путин обнаружил, что Европа едина».

«Он не просчитал», — продолжила президент, — «Он должен понимать, что не может влиять на большинство и не может диктовать всем то, что он думал, что сможет сделать».

По словам Зурабишвили, одна из причин, по которой Путин стал тем, кто он есть, заключается в том, что «была некоторая самосдержанность со стороны Запада» из боязни, чтобы не спровоцировать Путина.

Но в случае с Украиной никакой провокации не было, — сказала она. Путин все же вторгся в соседнюю страну, несмотря на то, что «явной или непосредственной угрозы Путину со стороны НАТО не было».

Президент Грузии также заявила, что сегодняшняя интервенция в Украину стала «результатом постепенного отступления как европейцев, так и американцев».

Тем не менее она приветствовала европейцев, которые «открыли единый, уникальный фронт, что является самым важным историческим фактом, с которым столкнулся Путин».

«Всегда было так, что он мог натравить европейцев друг на друга. Если сейчас ситуация изменилась, он (Путин) не сможет противостоять европейцам и американцам. Для него это другая реальность», — добавила Зурабишвили.

