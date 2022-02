Правительство Грузии выделит 1 млн лари на гуманитарную помощь Украине

Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, из Резервного фонда правительства для гуманитарной помощи Украине будет выделен 1 млн лари (около 315 тысяч долларов США).

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на деньги, выделенные из резервного фонда, Министерство здравоохранения Грузии закупит фармацевтические препараты и предметы медицинского назначения для пострадавшего населения в связи с текущими событиями в Украине.

Ираклий Гарибашвили подписал Указ сегодня.

Решению премьер-министра предшествовала многотысячная акция протеста граждан Грузии против заявления главы правительства. Вчера Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля на рассвете объявил т.н. «специальную военную операцию» против Украины. Ранее, 21 февраля, Москва признала независимость Донецка и Луганска в нарушение Минских соглашений.

Еще ранее Россия в течение нескольких месяцев мобилизовала войска в Украине и вокруг нее, требуя от НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о принятии Украины и Грузии в альянс, а от Соединенные Штаты — отказаться от размещения военных баз в бывших советских республиках.

НАТО и США осудили попытку России восстановить «сферы влияния» и ответили независимыми заявлениями 26 января. Они подтвердили свою приверженность политике открытых дверей НАТО и выразили готовность сотрудничать во многих других областях.

В ответ Москва заявила 17 февраля, что «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

