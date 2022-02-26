Правительство Грузии выделит 1 млн лари на гуманитарную помощь Украине
Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, из Резервного фонда правительства для гуманитарной помощи Украине будет выделен 1 млн лари (около 315 тысяч долларов США).
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на деньги, выделенные из резервного фонда, Министерство здравоохранения Грузии закупит фармацевтические препараты и предметы медицинского назначения для пострадавшего населения в связи с текущими событиями в Украине.
Ираклий Гарибашвили подписал Указ сегодня.
Решению премьер-министра предшествовала многотысячная акция протеста граждан Грузии против заявления главы правительства. Вчера Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля на рассвете объявил т.н. «специальную военную операцию» против Украины. Ранее, 21 февраля, Москва признала независимость Донецка и Луганска в нарушение Минских соглашений.
Еще ранее Россия в течение нескольких месяцев мобилизовала войска в Украине и вокруг нее, требуя от НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о принятии Украины и Грузии в альянс, а от Соединенные Штаты — отказаться от размещения военных баз в бывших советских республиках.
НАТО и США осудили попытку России восстановить «сферы влияния» и ответили независимыми заявлениями 26 января. Они подтвердили свою приверженность политике открытых дверей НАТО и выразили готовность сотрудничать во многих других областях.
В ответ Москва заявила 17 февраля, что «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».
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