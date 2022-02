Зеленский: Грузинский народ лучше своего правительства

«Конечно, есть время, когда граждане не представляют правительство, но они лучше правительства», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на многотысячный митинг в поддержку Украины 25 февраля в Тбилиси.

«Грузинский народ — невероятный, который понимает, что друзей нужно поддерживать», — написал президент в Twitter, поблагодарив «всех в Тбилиси и других городах, кто выступил в поддержку Украины и против войны».

Граждане Грузии уже два дня протестуют против вторжения России в Украину.

Однако одной из причин вчерашнего митинга стала сдержанная позиция правительства Грузии, особенно после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к международным санкциям, введенным против России.

Выступая перед журналистами на мероприятии в память о юнкерах, погибших в Коджори-Табахмела в феврале 1921 года при защите Тбилиси от большевистских захватчиков, премьер-министр Грузии заявил, что не примет никакого решения, которое нанесло бы ущерб интересам народа.

На вопрос журналиста, собирается ли он отправиться в Украину в знак солидарности, премьер-министр ответил, что «это ничего не даст».

Гарибашвили стал объектом резкой критики со стороны оппозиционных политиков и общественности в связи с этими его высказываниями.

