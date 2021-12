В ОБСЕ Залкалиани подверг критике агрессивную политику Москвы в отношении Тбилиси и Киева

«Единство стратегии и подхода международного сообщества в отношении к России имеет решающее значение», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

«Важно направить четкий сигнал о том, что нарушение международного права неприемлемо и что агрессивная политика России должна измениться», — сказал Залкалиани, добавив, что «другого пути для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе нет».

Давид Залкалиани выступил с речью на 28-м заседании министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря. Во время своего визита в Швецию он также провел ряд встреч.

Большую часть своего восьмиминутного выступления Залкалиани посвятил критике агрессивной политики Москвы в отношении Грузии и Украины. Он также выразил обеспокоенность гуманитарными последствиями российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона.

«Мы осуждаем растущую враждебную риторику и интенсивные военные действия вблизи украинской границы и призываем Россию немедленно прекратить это», — сказал Залкалиани. Он в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и осудил попытки Москвы насильственно перемещать границы в Европе».

Отметив, что Грузия является одной из первых жертв «российской воинственной гибридной повестки дня», Залкалиани сказал, что своими действиями «Россия наносит ущерб не только отдельным государствам, но и всей архитектуре европейской безопасности».

Глава МИД Грузии также отметил, что Россия продолжает пренебрегать своими международными обязательствами и отказывается соблюдать подписанное при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 2008 года. По его словам, Москва продолжает милитаризацию оккупированных регионов, возведение колючей проволоки вдоль линий оккупации и шаги по «фактической аннексии» Абхазии и Цхинвальского региона.

Залкалиани коснулся также задержания уроженца Гали Ираклия Бебуа в Абхазии, а также незаконно задержанного гражданина Грузии Геннадия Бестаева. Последний был переведен из цхинвальской тюрьмы на территорию, контролируемую Тбилиси в связи с инсультом.

«Без решительных шагов появляется больше опасений, что их постигнет та же участь или их жизнь окажется в опасности», — сказал министр.

В то же время Залкалиани подчеркнул, что Грузия остается приверженной мирной политике. В этом контексте министр отметил предложение грузинской стороны — способствовать диалогу между Грузией, Азербайджаном и Арменией в различных форматах, а также политику, направленную на примирение с оккупированными регионами.

Встречи, проведенные в рамках Министериала

Перед пленарным заседанием министр иностранных дел Грузии провел краткую беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Залкалиани сказал, что он «в очередной раз акцентировал внимание на стратегическом партнерстве между Грузией и США» и подтвердил готовность работать над углублением сотрудничества.

Залкалиани также встретился со своим австрийским коллегой Михаэлем Линхартом, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и активизацию отношений между двумя странами в последнее время.

Министр иностранных дел Австрии написал в Twitter, что они говорили о борьбе с пандемией Ковид-19, а также о проводимых в Грузии реформах и сотрудничестве с Евросоюзом.

2 декабря в рамках Министериала ОБСЕ под председательством министра иностранных дел Грузии в Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ состоялось 38-е заседание Совета министров иностранных дел. На встрече присутствовали коллеги Залкалиани из ГУАМ — Дмитрий Кулеба из Украины, Нику Попеску из Молдовы и Джейхун Байрамов из Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, стоящие на повестке дня организации, в том числе перспективы развития будущего сотрудничества в политическом, межпарламентском, отраслевом, а также в формате ГУАМ +.

Министр Залкалиани обратил особое внимание на необходимость скоординированного сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций в странах-членах ГУАМ.

На переговорах также обсуждались вызовы безопасности в регионе. Давид Залкалиани представил участникам подробную информацию о ситуации на оккупированных территориях Грузии, подчеркнул факты грубых нарушений прав человека на оккупированных территориях Российской Федерации и серьезную гуманитарную ситуацию на местах.

«Региональное сотрудничество имеет решающее значение для решения общих проблем и будет способствовать развитию экономики», — сказал Попеску, пообещав работать над углублением сотрудничества с ГУАМ во время председательства Молдовы в 2022 году.

По сообщению МИД Грузии, в тот же день министр иностранных дел Грузии встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанна, где обсудил Министериал иностранных дел НАТО и его результаты. Давид Залкалиани еще раз проинформировал заместителя генерального секретаря о пакете предложений, подготовленных Грузией на пути интеграции в НАТО, и подчеркнул активное участие Грузии в процессе разработки Стратегии до 2030 года.

Согласно той же информации, заместитель генерального секретаря НАТО положительно оценил реформы, проводимые Грузией, и выразил готовность и дальше активно укреплять партнерство с Грузией и выводить это партнерство на новый уровень.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)