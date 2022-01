ООН: Упразднение Службы госинспектора — «устрашающий сигнал» другим структурам

Миссия ООН в Грузии заявила сегодня, что «отсутствие веских оснований для упразднения Службы государственного инспектора и отсутствие разумных обоснований для лишения государственного инспектора его шестилетнего мандата посылает устрашающий сигнал независимым правозащитным институтам».

Миссия ООН акцентировала внимание на решении президента Саломе Зурабишвили от 13 января подписать спорный закон об упразднении Службы государственного инспектора, который предусматривает создание двух новых органов — Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Оппозиция и гражданский сектор призвали президента наложить вето на упразднение Службы государственного инспектора и принятые в поспешном порядке поправки в Закон «Об общих судах».

«Мы особенно обеспокоены тем, что решение было принято поспешно, без инклюзивных и прозрачных дискуссий об упразднении одного из самых надежных, независимых и авторитетных институтов Грузии», — заявили в Миссии ООН.

Миссия ООН также выразила обеспокоенность тем, что закон предусматривает «значительное расширение» перечня преступлений, подпадающих под мандат Следственной службы, что создает серьезный риск перегрузки ведомства и отвлечения его команды от выполнения основного мандата — борьбы с безнаказанностью.

В заявлении также упоминаются рекомендации от 2015 года от тогдашнего специального докладчика ООН по вопросам пыток Хуана Мендеса, согласно которым, «чрезмерная юрисдикция» может еще более усложнить задачу государственного инспектора, если его мандат также будет включать преступления, которые не связаны с пытками, жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением.

Миссия ООН призвала власти запросить мнения надлежащих международных институтов о соответствии решения об упразднении Службы госинспектора международным стандартам.

Депутаты Грузинской мечты 29-30 декабря приняли изменения об упразднении Службы госинспектора во всех трех слушаниях в ускоренном порядке.

Спорное законодательство подверглось критике со стороны гражданского общества, оппозиции и международных организаций. Президент Саломе Зурабишвили в итоге воздержалась от наложения вето на законопроект, хотя ранее критиковала закон и его поспешное принятие.

