Лонда Толораия обжалует решение Парламента об упразднении должности госинспектора в Конституционном суде

Государственный инспектор Лонда Толораия сегодня обратилась в Конституционный суд с жалобой на решение депутатов Грузинской мечты об упразднении Службы государственного инспектора.

По словам Лонды Толораия, досрочное прекращение Парламентом шестилетнего срока полномочий государственного инспектора нарушает статью 25 Конституции Грузии о праве занимать государственные должности.

Государственный инспектор также попросила Конституционный суд «безотлагательно приостановить действие оспариваемых норм» до вынесения окончательного решения по делу.

Согласно решению, принятому Грузинской мечтой 30 декабря 2021 года, Служба государственного инспектора прекратит функционирование в марте этого года и будет заменена двумя новыми органами — Службой специальных расследований и Службой защиты персональных данных.

По словам Толораия, независимость как от законодательной, так и от исполнительной власти важна для того, чтобы Служба госинспектора могла надлежащим образом осуществлять свою деятельность.

«Одним из существенных элементов независимости ведомства является выборность его руководителя и установленные законом гарантии неприкосновенности в период осуществления им своих полномочий. Учитывая особенности деятельности, должность государственного инспектора по своему содержанию и назначению требует особой конституционной защиты», — сказала Толораия.

В этом контексте она подвергла критике депутатов Грузинской мечты за то, что они «самовольно, путем злоупотребления законодательной властью» упразднили орган, который ответственен за «расследование пыток и ненадлежащего обращения, мониторинг законности обработки персональных данных и осуществление внешнего контроля за тайными следственными действиями».

По ее словам, такие решения будут иметь «жалящий эффект» на будущих руководителей Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы.

По словам Толораия, законодатель должен обосновать важный публичный интерес, который определяет необходимость ограничения права, гарантированного статьей 25 Конституции. По ее словам, с одной стороны, на базе Службы госинспектора создаются две службы с идентичными функциями, однако они не усиливаются больше, чем Служба госинспектора.

По словам Толораия, депутаты назвали одной из «законных целей» упразднения Службы инспектора разрешение конфликта интересов, но не привели соответствующих примеров.

«Даже в случае наличия такой легитимной цели, государственному инспектору должна была быть предоставлена ​​возможность выбора — продолжить работу до конца срока на посту руководителя Службы защиты персональных данных или Службы специальных расследований», — заявила Лонда Толораия.

Сообщения о намерении Грузинской мечты упразднить Службу госинспектора появились в СМИ 24 декабря прошлого года, что вызвало резкую критику со стороны западных партнеров, международного сообщества, президента страны, оппозиции и гражданского общества.

В итоге Грузинская мечта отступила и предложила взамен перевести штат Службы инспектора, помимо самого инспектора и его заместителей, в два новых ведомства, которые будут созданы взамен.

Депутаты Грузинской мечты в ускоренном порядке обсудили изменения и приняли их в трех слушаниях на внеочередных заседаниях 29-30 декабря. Президент Саломе Зурабишвили не наложила вето на законопроект и подписала поправки 13 января.

