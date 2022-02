Просочившаяся информация: ответы НАТО и США на требования Москвы по безопасности

Испанская газета El País сегодня опубликовала два документа, в которых, по заявлению газеты, содержатся конфиденциальные ответы НАТО и США на требования Москвы по вопросам безопасности, в том числе о нерасширении альянса на территории бывших советских республик.

Незадолго до утечки документов, 26 января, НАТО и США подтвердили России свою приверженность политике открытых дверей.

В то время как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подробно рассказал о содержании ответа, госсекретарь США Энтони Блинкен воздержался от раскрытия деталей. Ни один из документов не был обнародован для публичного обозрения.

Ответ США

Согласно предполагаемому ответу США, хотя Вашингтон и готов вести диалог с Россией, он «остается решительным сторонником политики открытых дверей НАТО».

Текст также напоминает России о «взаимосогласованной концепции всеобъемлющей, совместной, равной и неделимой безопасности, закрепленной в Декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года, в которой Соединенные Штаты и Россия подтвердили неотъемлемое право каждого государства-участника выбирать или изменять системы безопасности, в том числе договоры об альянсах».

В контексте военных учений в документе говорится, что США путем консультаций с союзниками по НАТО и партнерами готовы разработать расширенный режим уведомления об учениях и мерах по снижению ядерной угрозы.

Однако в документе также выражена обеспокоенность тем, что широкомасштабные российские военные учения проводятся «без предварительного уведомления и должной прозрачности».

В тексте выражается обеспокоенность действиями России, которые «привели к нарушениям прав и свобод судоходства на Черном и Азовском морях, а также задержкам в международной торговле».

В документе подчеркивается обеспокоенность США мобилизацией вооруженных сил и провокационными действиями России, в том числе вблизи границ союзников по НАТО.

В контексте Украины в документе говорится, что дальнейшая военная мобилизация или дальнейшая агрессия со стороны России заставят США и НАТО усилить собственные оборонительные позиции.

Ответ НАТО

В предполагаемом ответе НАТО говорится, что евроатлантическая безопасность будет укрепляться, если все страны будут уважать принципы суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности и воздерживаться от применения угроз и силы.

В этом контексте в документе говорится, что все государства должны уважать право других стран выбирать и изменять собственные системы безопасности, определять для себя свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

«В этой связи мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора», — говорится в заявлении.

В ответе также отмечается, что евроатлантическая безопасность будет усилена, если «Россия выведет свои силы из Украины, Грузии и Республики Молдова, где они дислоцируются без согласия принимающей страны».

Кроме того, в документе говорится, что стороны должны быть конструктивно вовлечены в различные форматы урегулирования конфликтов, такие как «Нормандский формат», Трехсторонняя контактная группа, Женевские международные дискуссии и формат «5+2».

В НАТО также отмечают, что России следует воздерживаться от развертывания своих вооруженных сил, а также от агрессивной ядерной риторики и вредоносных действий против союзников и других стран.

Констатируя, что «НАТО не желает конфронтации», в документе подчеркивается, что союзники «не могут и не пойдут на компромисс в отношении принципов, на которых основан наш союз и безопасность в Европе и Северной Америке».

В тексте подчеркивается, что, в то время, когда Альянс стремится к конструктивным отношениям с Москвой, «прекращение мобилизации российских сил в Украине и вокруг нее будет иметь решающее значение для реального прогресса».

В документе также говорится, что ни одному другому государству не предлагали подобных отношений или институциональных рамок, как России, однако Москва «в самом начале нашего сотрудничества разрушила доверие и бросила вызов фундаментальным принципам архитектуры евроатлантической безопасности».

«НАТО по-прежнему привержена фундаментальным принципам и соглашениям, лежащим в основе европейской безопасности», — говорится в документе. «Мы сожалеем, что Россия нарушила те самые ценности, принципы и обязательства, которые она продвигала и которые основаны на отношениях между НАТО и Россией», — подчеркнуто там же.

Документ также содержит несколько предложений в контексте снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями.

