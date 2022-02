Министры обороны стран НАТО подтвердили свою приверженность политике открытых дверей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции 17 февраля, что министры обороны альянса подтвердили сегодня на встрече со своими грузинскими и украинскими коллегами, что двери НАТО остаются открытыми.

Генеральный секретарь заявил, что представители союзников встретились с Джуаншером Бурчуладзе и Алексеем Резниковым, чтобы обсудить угрозу российской агрессии, а также ухудшение ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и поддержку обеих стран со стороны НАТО.

Говоря о требовании Москвы о нерасширении НАТО, генеральный секретарь сказал: «мы не допустим возвращения в эру сфер влияния, где крупные державы запугивают других и диктуют, как им действовать».

«Любое решение о вступлении в НАТО могут принять союзники и стран-аспиранты в НАТО, но не для другие», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что право каждой страны выбирать свой путь имеет решающее значение для европейской и трансатлантической безопасности и его необходимо уважать.

Он подтвердил, что НАТО готово к диалогу с Россией и решения по Грузии и Украине не будут приниматься без участия этих двух стран.

Столтенберг также заявил, что союзники по НАТО подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.

После сегодняшней встречи министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что обмен мнениями с грузинскими и украинскими коллегами важен, поскольку две страны разделяют ценности НАТО.

Она также отметила, что Грузии и Украине «угрожают действия России, и мы с большой тревогой относимся к этой угрозе в связи с мобилизацией вооруженных сил».

