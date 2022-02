В «День единства» Украина получила поддержку Грузии

В «День единства» Украины, объявленный президентом Владимиром Зеленским на фоне угрозы российского вторжения, руководители Грузии 16 февраля выразили поддержку дружественной стране на Twitter.

«Для Грузии, как страны с оккупированными территориями, День национального единства Украины особенно важен на фоне нынешнего сложного вызова», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили, подчеркнув, что «мы поддерживаем Украину».

Председатель Парламента Шалва Папуашвили также написал в Twitter: «В это сложное время я хочу выразить свою поддержку украинским братьям и сестрам. Мы стоим рядом с Украиной».

Вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, который также присутствовал на мероприятии, посвященном этому дню, в Посольстве Украины в Тбилиси, написал в Twitter: «Мы еще раз выражаем солидарность и твердую поддержку братскому украинскому народу в борьбе за свободу».

«Мы всегда стоим рядом с вами, потому что хорошо знаем цену свободы и борьбы за нее», — заявил Залкалиани.

Вчера тбилисская телебашня была освещена в цвета украинского флага.

«Солидарность и поддержка украинскому народу! — Это будет очередное послание из Тбилиси дружественному Киеву», — написали на странице Мэрии Тбилиси.

მადლობელი ვარ 🇬🇪 პრეზიდენტის @Zourabichvili_S მხარდაჭერისა და 🇺🇦 ერთიანობისთვის. ჩვენ ამას ვაფასებთ! მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად ჩვენ ვაძლიერებთ უკრაინას! 🇺🇦🤝🇬🇪 #StrongerTogether https://t.co/31wYrWn7hD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Зурабишвили благодарственным письмом на грузинском и украинском языках, отметив, что «вместе с друзьями и партнерами мы укрепляем Украину».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Залкалиани за поддержку и отметил, что «Украина чувствует и ценит солидарность наших грузинских друзей».

«Обе мужественные нации прекрасно знает, что свобода не дается даром. Важно, чтобы Украина и Грузия поддерживали друг друга в этой общей борьбе», — отметил он.

