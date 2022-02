Грузия осуждает призыв российской Госдумы к признанию оккупированных регионов Украины

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня осудил обращение Государственной Думы РФ от 15 февраля к Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской областей.

Залкалиани назвал обращение российской Думы «особо тревожным» и «категорически неприемлемым» и подчеркнул, что признание Россией «неотъемлемых частей Украины» «еще больше усугубит и без того сложную ситуацию и поставит под угрозу международные соглашения, участником которых является Украина вместе с международными партнерами».

На приеме в Посольстве Украины в Грузии, который был посвящен объявленному президентом Владимиром Зеленским «Дню единства», глава МИД Грузии также выразил обеспокоенность «масштабной военной мобилизацией» вдоль границ Украины.

«К сожалению, в 2008 году Грузия на себе испытала российскую агрессию, за которой последовала оккупация значительной части территории Грузии и признание со стороны Российской Федерации», — сказал он, добавив, что «сегодня наша братская Украина переживает такое же испытание».

Давид Залкалиани также заявил, что Россия в очередной раз пренебрегает «фундаментальными принципами международного права», что представляет угрозу «системе современной европейской безопасности в целом».

Указав, что Россия требует от НАТО отозвать свои обещания о принятии Украины и Грузии в НАТО, глава МИД Грузии подчеркнул, что «никто не имеет права запрещать суверенным независимым странам самим выбирать альянсы безопасности».

Давид Залкалиани отметил, что Грузия вместе со своим братским украинским народом и дальше «продолжит идти к достижению нашего исторически заслуженного выбора».

«Мы подтверждаем нашу солидарность и твердую поддержку братскому украинскому народу в борьбе за свободу», — сказал он, добавив: «Мы всегда поддерживаем вас, потому что знаем цену свободы и борьбы за нее».

На приеме, организованном послом Украины в Грузии Игорем Долговым, также присутствовали депутат от Грузинской мечты Арчил Талаквадзе, председатель Группы дружбы с парламентом Украины; Представители Администрации президента, Министерства обороны, а также украинской диаспоры, политических партий, гражданского общества и СМИ.

«Украина чувствует и ценит солидарность наших грузинских друзей», — заявил в ответ на слова Давида Залкалиани министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Обе братские нации прекрасно знают, что свобода не дается даром», — сказал он, добавив, что «важно, чтобы Украина и Грузия поддерживали друг друга в этой общей борьбе».

