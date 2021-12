Парламент прекратил депутатские полномочия новоизбранного мэра Рустави

Парламент Грузии прекратил депутатские полномочия депутату Грузинской мечты Нино Лацабидзе, которая заняла пост мэра муниципалитета Рустави.

Нино Лацабидзе победила на выборах мэра Рустави во втором туре 30 ноября 2021 года, где она одержала победу над кандидатом от Единого национального движения Давидом Киркитадзе.

Нино Лацабидзе стала депутатом Парламента Грузии в результате парламентских выборов 2020 года от имени Грузинской мечты после победы во втором туре по мажоритарному округу Рустави. Тогда второй тур проходил на фоне бойкота оппозиции.

Для замены Нино Лацабидзе в Парламенте в мае 2022 года в Руставском избирательном округе должны пройти промежуточные выборы депутата Парламента.

