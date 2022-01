Суд признал Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели виновными, но арестовывать их не будут

Тбилисский городской суд 12 января переквалифицировал обвинения по делу об отмывании денег, выдвинутые против учредителей «TBC банка», а ныне оппозиционных политиков Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также Автандила Церетели, отца основателя телекомпании «Пирвели» Вато Церетели, на статью мошенничества и присудил им лишение свободы на 7 лет каждому, но из-за истечения срока давности их не будут заключать под стражу.

Судья также отменил наложенный на всех троих залог и запрет на выезд из страны без согласия прокуратуры, а также снял арест с их имущества.

Расследование против Хазарадзе, Джапаридзе, Церетели началось в 2019 году по статье об отмывании денег. Прокуратура утверждала, что в апреле и мае 2008 года компании, принадлежащие Автандилу Церетели — ООО «Самгори М» и «Самгори Трейд» — взяли в кредит около 17 миллионов долларов США у TBC банка для заполнения оборотного капитала. Полученную сумму компании в тот же день выдали в кредит физическим лицам — Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По данным прокуратуры, в 2012 году эти компании были полностью освобождены от обязательств перед банком.

После вынесения судьей приговора Бадри Джапаридзе заявил, что они не согласны с решением и обжалуют его в вышестоящей инстанции.

«То, что мы видели, является продолжением мошенничества, которое прокуратура совершала все это время. Естественно, никогда не было никаких признаков отмывания денег или какого-либо преступления», — сказал он.

По словам же Мамуки Хазарадзе, при вынесении вердикта судья опирался на списание TBC банком кредитов упомянутым компаниям в 2012 году, добавив, что после российско-грузинской августовской войны 2008 года был списан ряд других обязательств.

Он также отметил, что расследование по направлению мошенничества не проводилось, потерпевшие не были установлены, а истца не существует. «Это нонсенс», — сказал Хазарадзе, — «Это правосудие, которое мы должны демонтировать — каждый из нас и все общество в целом».

По его словам, судебная система находится под влиянием Грузинской мечты и ее основателя Бидзины Иванишвили, и «в условиях такого суда, такой справедливости наша страна не может двигаться вперед».

Со своей стороны прокурор по делу Арчил Ткешелашвили заявил, что суд полностью разделил доказательства стороны обвинения, просто обвинению «дал иную оценку с точки зрения квалификации».

В Генеральной прокуратуре заявили, что стороны обвинения обжалует решение суда в установленный законом срок.

