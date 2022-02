Продавшего Лашкарава героин суд приговорил к 8 годам тюремного заключения

Тбилисский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы задержанного по делу о продаже наркотического вещества героин оператору телекомпании «Пирвели» Александру (Лексо) Лашкарава за день до его смерти. Лашкарава был избит 5 июля прошлого года во время гомофобного насилия над журналистами в центре Тбилиси, а через несколько дней он был найден мертвым в своем доме.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры от 11 февраля, следствие подтвердило, что осужденный, который был задержан 17 июля 2021 года, продал 2 грамма уличного «героина» — «сырец», в котором содержалось 0,9256 грамма героина, 10 июля 2021 года Александру Лашкарава и еще 8 лицам за 500 лари.

По той же информации, при обыске дома осужденного правоохранители также обнаружили вещество, содержащее 9,4984 грамма «героина».

Следствие в отношении осужденного велось по статье о незаконном приобретении-хранении-сбыте наркотических средств или их аналогов в особо крупных размерах (статья 260, 5 и 6 «а»).

Согласно итоговому заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, которое было опубликовано в СМИ 7 января после того, как ЮНЕСКО включило Лексо Лашкарава в список убитых журналистов, «причиной смерти Лашкарава стало сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, которая развилась в результате интоксикации героином».

Семья умершего выражает недоверие к заключению экспертизы. По данным НПО Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), которая защищает интересы семьи Лашкарава, доверие семьи к заключению снижается из-за того, что Министерство внутренних дел не пригласило для подключения к процессу международных экспертов из выбранных стран — Великобритания, США или Япония.

5 июля 2021 года более 50 представителей СМИ пострадали в результате гомофобного нападения на журналистов во время митинга против «Марша Достоинства», запланированного в поддержку ЛГБТ-сообщества. Среди пострадавших был оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался через шесть дней после насилия над ним.

Правоохранительные органы арестовали в общей сложности 31 человека по делу о насилии 5 июля, в том числе 27 человек за нападение на журналистов, но пока суд не вынес обвинительного приговора ни одному из них. В то же время правоохранительные органы не установили организаторов беспорядков 5 июля и пока никому не предъявили обвинений.

Перед «Маршем Достоинства», запланированным на 5 июля 2021 года, ультраправые группы и представители онлайн-телевидения «Альт-Инфо» призвали сторонников собраться против демонстрации в поддержку ЛГБТ-сообщества. В то же время Грузинская Православная Церковь призвала прихожан в Кашуэтский храм на проспекте Руставели для проведения службы. 5 июля ситуация обострилась после того, как представители крайне правых групп, собравшихся на проспекте Руставели, силой разогнали палатки протеста оппозиции перед зданием Парламента. После этого противники «Марша Достоинства» приступили к насилию в отношении журналистов, освещавших события на месте. В это время насильственные группы напали на офис организации «Тбилиси Прайд», а также попытались ворваться в офис движения «Позор», соорганизатора «Марша Достоинства». Здесь же был избит оператор телекомпании «Пирвели» Александр Лашкарава, который скончался через 6 дней после насилия над ним. Следует отметить, что из-за рисков насилия, а также отсутствия гарантий безопасности со стороны государства «Тбилиси Прайд» отменил проведение марша. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил тогда, что было бы неразумно проводить «Марш достоинства» на проспекте Руставели и что за «Тбилиси Прайдом» стоит «радикальная оппозиция».

