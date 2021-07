МВД: За продажу героина Александру Лашкарава задержан один человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 18 июля, что один человек был задержан за продажу героина Александру Лашкарава, оператору телеканала «Пирвели», который был жестоко избит во время насилия против журналистов 5 июля в центре Тбилиси.

Согласно заявлению МВД, расследование по факту незаконного приобретения-хранения-сбыта наркотиков ведется по частям первой и четвертой статьи 260 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Перед этими действиями МАД опубликовало промежуточное заключение химической экспертизы, согласно которому причиной смерти оператора телекомпании «Пирвели» могла быть передозировка наркотиков. По заявлению ведомства, в результате экспертизы в его организме были обнаружены следы пяти различных веществ, в том числе марихуаны и морфина.

Семья, друзья, коллеги покойного оператора, оппозиционные политики и гражданские активисты выражают недоверие расследованию и обвиняют власти в попытке дискредитировать покойного.

Семья Лашкарава завляет, что он принимал морфин в качестве обезболивающего, чтобы облегчить боль от травм, полученных 5 июля.

5 июля по меньшей мере 53 журналиста получили различные увечья в результате гомофобного насилия со стороны представителей контракции, организованной ультраправыми и ультраконсервативными групп, а также Православной Церковью против «Марша достоинства» ЛГБТ-сообщества. Среди них был и оператор ТВ «Пирвели», который был найден мертвым в своем доме 11 июля, через пять дней после нападения на него. По состоянию на 19 июля, по обвинению в нападении на Лашкарава задержано пять человек. Миранда Багатурия, журналист телекомпании «Пирвели», которая была вместе с Лашкарава 5 июля, заявила, что в избиении умершего оператора участвовало не менее 20 человек.

