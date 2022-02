Суд отпустил под залог обвиняемого в насилии в отношении оператора «Рустави-2» 5 июля

Тбилисский городской суд освободил под залог в размере 3 000 лари 66-летнего Ушанги Датунашвили, обвиняемого в нападении на оператора телекомпании «Рустави-2» во время акции против «Марша Достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества 5 июля 2021 года.

Датунашвили был задержан правоохранителями 21 июля прошлого года. Следствие обвиняет его в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста (154), преследовании (156) и организации, руководстве или участии в групповом насилии (225).

Как сообщает телеканал «Пирвели», адвокат подсудимого Николоз Мжаванадзе в качестве основания для ходатайства об освобождении под залог назвал тяжелое состояние здоровья подсудимого.

По утверждению адвоката, доказательств насилия со стороны Датунашвили нет. При этом, по его словам, ни у одного из пострадавших претензий к Датунашвили также не было.

Ранее, 22 декабря, Городской суд также освободил под залог в размере по 5000 лари для каждого всех троих обвиняемых в нападении во время беспорядков 5 июля на офис организации «Тбилиси Прайд», занимающейся правами ЛГБТ-сообщества.

5 июля 2021 года более 50 представителей СМИ пострадали в результате гомофобного нападения на журналистов во время акции против «Марша Достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Среди них был оператор ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался через несколько дней после его избиения участниками контракции.

Правоохранители задержали в общей сложности 31 человека в связи с насилием 5 июля, в том числе 27 человек — за нападение на журналистов. Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не установили организаторов насилия 5 июля и пока никому не предъявили обвинений.

