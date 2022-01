Грузинская мечта рассматривает вопрос прекращения депутатского мандата Бадри Джапаридзе

Депутаты правящей Грузинской мечты рассматривают вопрос о прекращении депутатских полномочий одного из лидеров партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе после того, как Тбилисский городской суд 12 января признал его виновным по делу «TBC банка». Несмотря на то, что суд приговорил его к семи годам лишения свободы, он не будет арестован из-за истечения срока давности.

Председатель парламентского Комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил 13 января, что есть формальные основания для рассмотрения этого вопроса, сославшись на статью 39 Конституции Грузии, которая гласит, что полномочия члена Парламента могут быть прекращены, если он признан виновным по приговору суда, вошедшему в законную силу.

«Это означает, что вопрос должен быть рассмотрен», — сказал депутат Грузинской мечты, добавив, что принятие окончательного решения зависит от ряда неустановленных факторов, которые необходимо учитывать.

Бадри Джапаридзе заявил, что если Парламент прекратит его мандат, это «было бы расценено как попытка новой волны политических преследований».

Несколько депутатов от оппозиции, в том числе член парламентской фракции «Лело» и независимый депутат Саломе Самадашвили, а также Паата Манджгаладзе от Стратегия Агмашенебели и Алеко Элисашвили от партии Граждане, заявили, что такие действие рассматривают как политическое преследование.

В то же время депутат от Нирчи Иаго Хвичия заявил, что этот вопрос не должен быть поставлен в повестку дня Парламента, поскольку Конституция предусматривает досрочное прекращение мандата в том случае, если решение суда вступило в силу, а в случае Джапаридзе решение суда не вступит в силу в связи с истечением срока давности.

13 января Тбилисский городской суд признал Бадри Джапаридзе, его политического партнера, бывшего депутата Мамуку Хазарадзе и бизнесмена Автандила Церетели виновными по статье мошенничества.

В 2019 году Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели предъявили обвинения в отмывании денег. Судья переквалифицировал предъявленные всем троим обвинения по статье отмывания денег на статью о мошенничестве, а также отменил наложенный на них залог и запрет на выезд из страны без согласия прокуратуры, снял арест с их имущества.

Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели отрицают совершение преступления и планируют обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Если депутаты Грузинской мечты лишат Джапаридзе его мандата, в законодательном органе у партии «Лело» останутся только два депутата — Ана Нацвлишвили и Давид Усупашвили.

Один из лидеров партии Мамука Хазарадзе отказался от депутатского мандата в ноябре прошлого года по причине «фальсификации» властями местных выборов 2021 года. Партия не сможет заменить старых членов новыми, поскольку она упразднила свой пропорциональный список во время парламентского бойкота в 2020 году.

