Вопрос Грузии в процедуре мониторинга ПАСЕ 2020

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела второе гибридное заседание зимней пленарной сессии, на котором оценила мониторинг, проведенный Ассамблеей в прошлом году в 11 странах, включая Грузию, и приняла предварительную резолюцию.

Ассамблея приветствовала соглашение, достигнутое между Грузинской мечтой и оппозицией 8 марта 2020 года, и отметила, что переход к «более пропорциональной избирательной системе» может способствовать «более плюралистическому и представительному составу Парламента Грузии».

ПАСЕ также выразила сожаление по поводу недостатков, выявленных на парламентских выборах 31 октября, и бойкота, объявленного Парламенту оппозиционными партиями.

Ассамблея призвала власти Грузии «в полной мере и прозрачно расследовать все обвинения относительно фальсификации результатов выборов на парламентских выборах в октябре 2020 года», и призвала оппозиционные партии занять свои места в Парламенте и не мешать в «демократическому функционированию» законодательной власти.

Кроме того, в предварительной резолюции ПАСЕ обвинила Россию в «отсутствии прогресса» в выполнении «требований международного сообщества», в том числе в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали.

