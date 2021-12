Содокладчики ПАСЕ находятся с визитом в Грузии

Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) 8-10 декабря посещают Тбилиси с визитом по изучению фактов.

9 декабря представители ПАСЕ встретились с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, спикером парламента Кахой Кучава и членами парламентского Комитета по правовым вопросам.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече с премьер-министром стороны обсудили вопрос о выборах в местное самоуправление в 2021 году. Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии обеспечило проведение выборов в органы самоуправления в прозрачной, свободной и справедливой среде.

Согласно той же информации, также обсуждалась текущая ситуация на оккупированных территориях Грузии и подчеркивалась роль Совета Европы в поддержке мирного урегулирования конфликта.

В тот же день содокладчики ПАСЕ встретились с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, чтобы обсудить отношения между Грузией и Советом Европы, сотрудничество в рамках ПАСЕ и текущие реформы в стране.

По сообщению МИД Грузии, Залкалиани осудил «растущие агрессивные и незаконные действия» России против Грузии и в регионе, «в том числе недавнюю концентрацию российских воинских частей вблизи украинской границы и интенсивные военные действия, угрожающие Украине, Черноморскому региону и европейской безопасности в целом».

Министр иностранных дел Грузии проинформировал содокладчиков о ситуации в оккупированных регионах, в том числе о 55-м раунде Женевских международных дискуссий.

В ходе встречи с председателем Парламента Кахой Кучава стороны обсудили вопрос местных выборов 2021 года. По сообщению Парламента Грузии, стороны также обсудили реформы, уже реализованные и проводимые в настоящее время Грузией.

Позже в тот же день председатель парламентского Комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили и члены комитета проинформировали содокладчиков о недавних поправках к Закону об общих судах, планируемых поправках к Конституции и реформе Кодекса административных правонарушений.

В ходе визита содокладчики ПАСЕ также встретятся с членами грузинской делегации в ПАСЕ, членами парламентских фракций, представителями судебной системы, а также с представителями Совета этнических меньшинств, Государственного агентства по делам религий, ЛГБТ-сообщества, дипломатического корпуса, Коалиции за независимое и прозрачное правосудие.

