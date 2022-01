До 400 сотрудников Агентства социальных услуг проведут забастовку

До 400 сотрудников Агентства социальных услуг в 31 городе и муниципалитете по всей Грузии с понедельника начнут забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда.

После почти четырех месяцев безуспешных переговоров с агентством и Министерством по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты сегодня сотрудники агентства представили официальное заявление о забастовке.

Независимый профсоюз «Сеть солидарности», который оказывает помощь сотрудникам, 12 октября прошлого года опубликовал 9 пунктов требований, выполнения которых требуют сотрудники агентства. Среди них повышение на 100% месячных окладов социальных агентов и старших социальных агентов, а также специалистов, старших специалистов и главных специалистов.

Ежемесячная зарплата социального агента и старшего социального агента составляет 250 и 550 лари. Кроме того, дополнительное вознаграждение социального агента за каждое дело составляет 6 лари, удвоение которого также входит в перечень требований.

Представитель «Сети солидарности» Софо Джапаридзе сообщила «Civil Georgia», что месячная зарплата специалистов колеблется в пределах 450-600 лари. По данным профсоюза, эти цифры не увеличивались с 2007 года.

Сотрудники просят агентство уравнять зарплату специалистов, работающих в регионах и районных управлениях, с зарплатой их столичных коллег.

Требования также содержат предложение учитывать годовую инфляцию в заработной плате; компенсацию командировочных расходов, связанных с работой; вознаграждение за дополнительно выполненную работу.

Сотрудники просят агентство подписать коллективный трудовой договор с профсоюзом, а также добавить сотрудников в агентство. По их требованию, в том случае, если в результате реорганизации штат главного специалиста (юриста) будет сокращен, они должны быть переведены на соответствующие позиции в то же или другие отделения ведомства.

По словам одного из сотрудников, забастовка была вызвана тем, что Агентство социальных услуг и Министерство здравоохранения ни во что ни ставят своих сотрудников.

«Civil Georgia» обратился в Министерство здравоохранения за комментарием. В ведомстве не пожелали отвевать.

Объявлению забастовки предшествовало 23 сентября 2021 года подача 246 работниками Агентства социальных услуг списка требований из 11 пунктов к агентству и начало коллективного трудового спора.

В октябре «Платформа достойного труда», объединяющая пять НПО и несколько независимых профсоюзов, призвала агентство признать «чрезвычайно тяжелые условия труда» сотрудников, а также предпринят «своевременные и дееспособные шаги» по предотвращению кризисной ситуации в системе социальной защиты и указала на вероятность забастовки.

Сотрудники Агентства социальных услуг бастовали с теми же требованиями в марте 2019 года. Более 100 социальных работников по всей Грузии вернулись к работе после восьмидневной акции протеста, заявив, что они разделяют «свою важность и ответственность перед бенефициарами». Тогда «важнейшая часть» их требований осталась невыполненной.

Вместе с сотрудниками социального агентства уже не первый год медсестры также требуют от министерства улучшения условий труда и повышения заработной платы.

В 2021 году в Грузии прошел ряд забастовок с требованием улучшения условий труда, большинство из которых закончилось полным или частичным удовлетворением требований.

Среди них были забастовка рабочих «Рустави азота», в результате которой им повысили заработную плату. Частично были удовлетворены и требования горняков в Чиатура. Забастовка работников компании «Боржоми» и Батумского порта также увенчалась успехом.

