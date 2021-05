Забастовка сотрудников «Боржоми» завершилась соглашением с руководством

Сотрудники компании по розливу минеральной воды «Боржоми» 26 мая достигли договоренности с руководством предприятия и прекратили восьмидневную забастовку, в результате которой оба завода по розливу «Боржоми» были «парализованы».

«Большая часть требований сотрудников будет удовлетворена», – заявило Объединение профсоюзов, добавив, что на фоне протеста были заменены администрация и директор АО «Боржоми». «Новый директор, в отличие от предыдущего, вступил в диалог с профсоюзами и содействовал положительному решению этого процесса», – говорится в заявлении.

В соглашении из 8 пунктов, которое вместе с руководством компании подписали руководитель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили и председатель Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе, говорится, что заработная плата сотрудников будет увеличена, а также будет увеличена оплата работы в сверхурочное время. Компания также гарантирует, что не будет предпринимать никаких действий против сотрудников, участвовавших в забастовке, и выражает готовность «активно» сотрудничать с Объединением профсоюзов.

Кроме того, в соответствии с документом соглашения, заработная плата сотрудников, работающих на одной и той же позиции, будет уравнена, и в индивидуальных договорах будут уточнены права и обязанности трудоустроенных. В случае появления вакансий приоритет будет отдаваться сотрудникам внутри компании.

18 мая сотрудники «Боржоми» объявили забастовку, требуя повышения заработной платы, права на выходные и перерывы, а также «запрета дискриминации по признаку членства в профсоюзе». Заводы в Боржоми находятся под управлением ООО IDS Borjomi Georgia, которое принадлежит учрежденной в России «Альфа Групп».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)