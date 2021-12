Сотрудники Батумского порта прекратили забастовку после удовлетворения их основных требований

Рабочие Международного контейнерного терминала Батумского порта прекратили забастовку после того, как с руководством компании было достигнуто соглашение об удовлетворении их основных требований.

27 декабря восемьдесят рабочих компании объявили забастовку. Они требовали от руководства улучшения условий труда – регулирования сверхурочной работы, повышения заработной платы, выходных дней и возможности полноценного использования медицинского бюллетеня в соответствии с законом.

Глава Профсоюза Батумского порта Амиран Микеладзе сообщил «Civil Georgia», что бастующие рабочие достигли соглашения с компанией позже в тот же день и вернулись к работе.

По словам Микеладзе, компания согласилась повысить с января на 15% заработную плату рабочим, среднемесячная зарплата которых составляет 1000-1300 лари. В результате средняя заработная плата рабочих составит 1150-1495 лари в месяц.

По его словам, компания также выделит работникам единовременную премию в размере 50% от заработной платы, что в среднем составит 500-650 лари.

Микеладзе отметил, что компания хочет улучшить регулирование ночных смен и, кроме того, предоставить сотрудникам 24 рабочих дня в году для отпуска, как того требует закон, вместо календарного дня, как было до этого.

По его словам, это основные требования, о которых стороны уже договорились, а другие мелкие детали еще обсуждаются.

До достижения соглашения с руководством компании, один из бастующих сотрудников Автандил Андгуладзе рассказал СМИ о требованиях забастовщиков. 27 декабря он сказал в интервью телеканалу «Мауцкебели», что количество сотрудников невелико, а загруженность очень большая. «Увеличилась нагрузка, а количество людей уменьшилось», — сказал он.

Андгуладзе также говорил о росте потребительских цен в стране и отметил, что ежегодного увеличения заработной платы на уровне 4%, получаемой работниками, недостаточно на фоне резкого роста цен. В ноябре годовая инфляция составила 12,5%, тогда как цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 17% в годовом исчислении.

По словам Андгуладзе, раньше у рабочих был точный график смены, а теперь — звонят в любое время и просят выйти на работу, «есть время, нет времени, не спрашивают».

В еще одном интервью Андгуладзе сказал, что руководство заставляло делать такие дела, которые не входили в их обязанности.

По информации Профсоюза Батумского порта, на Батумском международном контейнерном терминале работает 120 человек, 80 из которых — рабочие.

