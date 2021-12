Находящийся в больнице Михаил Саакашвили отказывается возвращаться в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 27 декабря отказался от перевода из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму предположительно против своей воли и остается в больнице.

Поздно вечером 28 декабря Саакашвили написал в Facebook, что люди в «черной форме» вчера вошли в Горийский военный госпиталь и пытались перевезти его, он воспрепятствовал этому, после чего он потерял сознание.

«Когда сознание вернулось ко мне, надо мной стоял врач и сказал, что никуда меня больше не переводят и что я оставался в больнице», — заявил он.

По словам Саакашвили, пришедшие люди до «попытки перевести принудительно» сказали ему, что его переводят, но куда, не сказали. По его словам, в ответ он попросил проверить артериальное давление и пульс, и оба показателя оказались опасно высокими. «Это был абсолютный гипертонический криз», — добавил он.

«Это был самый острый кризис, который у меня когда-либо был. Меня постоянно снимали на видео. В том числе, во время медицинских процедур, на видео зафиксировано мое тяжелое состояние», — сказал экс-президент.

Специальная пенитенциарная служба пояснила в опубликованном сегодня заявлении, что решение о «законном» переводе Михаила Саакашвили из больницы было принято после того, как медперсонал учреждения решил выписать его из госпиталя.

Согласно заявлению, Михаил Саакашвили не подчинился «законному требованию» сотрудников пенитенциарного учреждения о переводе в Руставскую тюрьму, на почве волнения у него отмечалось изменение давления, из-за чего Пенитанциарная служба отложила перевод бывшего президента и он временно остается в военном госпитале.

После 50-дневной голодовки Михаил Саакашвили с 19 ноября проходит лечение в Горийском военном госпитале.

Информацию о возможном возвращении Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение накануне вечером распространил телеканал «Мтавари архи». Со ссылкой на источника из Грузинской мечты, «Мтавари архи» сообщил, что на «специальной» встрече в центральном офисе правящей партии 26 декабря лидеры «Грузинской мечты» приняли решение вернуть Саакашвили в тюрьму Рустави.

Ранее после нескольких часов ожидания мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания и депутат Парламента Армаз Ахвледиани, а также личный врач Саакашвили Ника Кипшидзе и невролог центра «Эмпатия» Отар Тоидзе не были допущены к бывшему президенту. В результате было высказано предположение, что Михаила Саакашвили больше нет в Горийском военном госпитале.

Для выяснения ситуации на место прибыла представитель народного защитника в Шида Картли Ана Джаниашвили. Выйдя из больницы, Джаниашвили сказала, что бывший президент находится в больнице и поговорила с ним лично. Она также подтвердила, что была попытка перевести Саакашвили из больницы.

Джаниашвили отметила, что Михаил Саакашвили не получил никаких физических повреждений, и сам бывший президент ничего об этом не сказал. Она также пояснила, что народный защитник «детально» изучит процессы в Горийском госпитале и определит, были ли нарушены права бывшего президента.

Вчера в Гори прибыл адвокат Михаила Саакашвили и директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия, которые сказал, что на том фоне, когда ни один из членов медицинского консилиума не говорил, что реабилитация бывшего президента закончилась, его выписали на основании Формы №100, заполненной одним из врачей Военного госпиталя.

Он также подчеркнул, что никто не имел права переводить Михаила Саакашвили без его врачей и адвокатов, добавив, что в такой ситуации «излишне говорить о реабилитации». «Это пытка человека — прямо, неоднократно, сознательно и целенаправленно», — заявил Ника Гварамия, призвав украинское государство «гораздо более активно» защищать права своего гражданина.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)