Посольство ЕС не будет присутствовать на парламентских слушаниях кандидатов в судьи ВС

Говоря перед журналистами о парламентских слушаниях четырех кандидатов в судьи Верховного суда Грузии, посол ЕС Карл Харцель сказал 25 ноября: «нас пригласили на сегодняшние и завтрашние слушания в Парламенте, но мы отказались».

По его словам, процесс отбора не соответствует соглашению, достигнутому 19 апреля при посредничестве ЕС, а также условиям, установленным для получения макрофинансовой помощи от ЕС. Харцель также отметил, что в грузинском законодательстве есть пробелы, которые «не полностью соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии».

«Мы по-прежнему считаем, что пауза в этом процессе — это именно то, что нужно сделать, чтобы пересмотреть процедуры, прежде чем предпринимать дальнейшие действия», — заявил посол ЕС, добавив, что теперь от грузинских депутатов зависит, чтобы «оценить ситуацию и предпринять соответствующие шаги».

25-26 ноября Парламент заслушает четырех кандидатов в судьи Верховного суда — Геннадия Макаридзе, Нино Сандодзе, Тамар Окропиридзе и Тею Дзимистарашвили. Местные НПО уже призвали Парламент страны отказаться от назначения судей Верховного суда до тех пор, пока «не будет проведена системная реформа правосудия и консенсусное решение по этому вопросу не станет обязательным».

Несмотря на предупреждения международных партнеров о том, что назначение судей Верховного суда парламентом противоречит духу Соглашения от 19 апреля, в июле 2021 года депутаты Грузинской мечты назначили не менее шести судей Верховного суда бессрочно.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)