Обеспечительная мера ЕСПЧ по делу Саакашвили
Европейский суд по правам человека в рамках обеспечительной меры от 10 ноября настоятельно призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку. В то же время, согласно решению суда, правительство Грузии должно предоставить суду информацию о состоянии здоровья экс-президента и медицинских услугах, оказанных ему в тюремной больнице; Власти Грузии также должны обеспечить безопасность Саакашвили в пенитенциарном учреждении и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь во время его выздоровления после завершения голодовки.
Страсбургский суд присвоил делу приоритет и попросил стороны — Саакашвили и Министерство юстиции, которое выступает от имени государства — предоставить ему запрошенную информацию в рамках временной меры до 24 ноября. После этого суд обсудит дальнейшие шаги.
В то же время, по заявлению Европейского суда по правам человека, если власти Грузии не смогут принять мер, требуемых в рамках этой временной меры, может быть установлено нарушение статьи 34 Европейской конвенции о правах человека. Эта статья обязывает государство не препятствовать лицу/организации/группе лиц подавать жалобу в Европейский суд.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку с 1 октября, со дня его ареста в Тбилиси. На фоне ожидаемого ухудшения его здоровья 8 ноября власти перевели его в тюремную больницу в Глдани, что по словам Саакашвили, было сделано обманным путем. Сам Саакашвили, его семья, его личный врач и адвокаты в течение нескольких недель выступали против его перевода в тюремную больницу из-за различных рисков, включая возможное психологическое давление со стороны заключенных.
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Что такое временная мера?
После получения той или иной жалобы ЕСПЧ может потребовать от государства принять определенные обеспечительные меры до рассмотрения дела судом. В соответствии с этими мерами суд может потребовать от государства воздерживаться от определенных действий — например, не возвращать человека в страну, где ему может угрожать смерть или пытки. Большинство ходатайств о применении обеспечительных мер, поданных в суд, являются необоснованными и суд их не удовлетворяет. Вышеуказанная просьба адвокатов Саакашвили не была признана судом необоснованной и была принята к рассмотрению.
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