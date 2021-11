Обеспечительная мера ЕСПЧ по делу Саакашвили

Европейский суд по правам человека в рамках обеспечительной меры от 10 ноября настоятельно призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку. В то же время, согласно решению суда, правительство Грузии должно предоставить суду информацию о состоянии здоровья экс-президента и медицинских услугах, оказанных ему в тюремной больнице; Власти Грузии также должны обеспечить безопасность Саакашвили в пенитенциарном учреждении и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь во время его выздоровления после завершения голодовки.

Страсбургский суд присвоил делу приоритет и попросил стороны — Саакашвили и Министерство юстиции, которое выступает от имени государства — предоставить ему запрошенную информацию в рамках временной меры до 24 ноября. После этого суд обсудит дальнейшие шаги.

В то же время, по заявлению Европейского суда по правам человека, если власти Грузии не смогут принять мер, требуемых в рамках этой временной меры, может быть установлено нарушение статьи 34 Европейской конвенции о правах человека. Эта статья обязывает государство не препятствовать лицу/организации/группе лиц подавать жалобу в Европейский суд.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку с 1 октября, со дня его ареста в Тбилиси. На фоне ожидаемого ухудшения его здоровья 8 ноября власти перевели его в тюремную больницу в Глдани, что по словам Саакашвили, было сделано обманным путем. Сам Саакашвили, его семья, его личный врач и адвокаты в течение нескольких недель выступали против его перевода в тюремную больницу из-за различных рисков, включая возможное психологическое давление со стороны заключенных.

Что такое временная мера? После получения той или иной жалобы ЕСПЧ может потребовать от государства принять определенные обеспечительные меры до рассмотрения дела судом. В соответствии с этими мерами суд может потребовать от государства воздерживаться от определенных действий — например, не возвращать человека в страну, где ему может угрожать смерть или пытки. Большинство ходатайств о применении обеспечительных мер, поданных в суд, являются необоснованными и суд их не удовлетворяет. Вышеуказанная просьба адвокатов Саакашвили не была признана судом необоснованной и была принята к рассмотрению.

