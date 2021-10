Вопрос о месте для лечения Саакашвили остается предметом споров

В течение последних нескольких дней вопрос о переводе в медицинское учреждение находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, который со дня ареста продолжает голодовку, является предметом рассуждений и противостояния. Власти заявляют, что бывший президент будет переведен в 18-е тюремное медицинское учреждение, если его здоровье ухудшится, с чем не согласны личный врач, адвокаты и омбудсмен Саакашвили, учитывая различные риски.

Позиция правительства Грузии

Выступая сегодня перед журналистами сегодня, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе повторил в очередной раз, что в случае необходимости 18-е медицинское учреждение Пенитенциарной службы готово принять Михаила Саакашвили.

По словам министра, в заключении медицинского консилиума от 13 октября, созданного для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, говорится о «многопрофильной» клинике, что напрямую не подозревает гражданскую больницу. Основываясь на информации, полученной от врачей, Брегадзе также сказал, что лечение в тюремной больнице «отвечает всем критериям поддержания здоровья голодающего заключенного».

После посещения 18-го тюремного медицинского учреждения заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что на месте есть все необходимое оборудование для безопасных услуг в области неотложной помощи, интенсивной терапии и реанимации.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также выступает против перевода Саакашвили в частное медицинское учреждение. В последние дни премьер неоднократно заявлял, что экс-президент «не будет привилегированным» и в случае необходимости его доставят в 18-ю тюремную больницу.

По словам Ираклия Гарибашвили, согласно плану, Михаила Саакашвили «должен был начать симулировать» для перевода в частную клинику, как если бы его состояние ухудшилось во время голодовки, а 30 октября сторонники «вывели» и «освободили» бы бывшего президента из больницы. «(Как и другие планы), этот план также будет сорван и уже сорван», — добавил он.

В отчете Специальной пенитенциарной службы за 2020 год говорится, что 585 заключенных были переведены в клинику гражданского сектора для оказания плановых стационарных услуг.

Заявление адвокатов Михаила Саакашвили

Адвокаты Саакашвили назвали заявление министра юстиции «мелкой ложью». Один из адвокатов бывшего президента Дмитрий Садзаглишвили заявил, что сформированный «под зонтом» правительства консилиум четко сказал, что лечение экс-президента должно продолжаться в «многопрофильной клинике, где можно будет проводить МРТ, КТ и дуплексное сканирование», что невозможно сделать в тюремной больнице».

По его словам, что вместо того, чтобы заботиться о здоровье Саакашвили, власти принимают «политические решения», «обрекают» бывшего президента и «подвергает его жизнь большой опасности».

По словам другого адвоката бывшего президента Бека Басилаия, власти не принимает во внимание возможные риски безопасности. По его словам, что «президент, который одержал победу над организованной преступностью, не может находиться в кругу представителей криминального мира».

Еще один адвокат экс-президента, директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия на вчерашнем брифинге также акцентировал внимание на возможные риски безопасности в случае перевода Саакашвили в 18-ю тюремную больницу. По его словам, «власти устроят имитированный (тюремный) бунт, который завершится ликвидацией Саакашвили».

В связи с этим заявлением Ника Гварамия был вызван на допрос в Генеральную инспекцию Министерства юстиции.

Позиция врачей

Сегодня стало известно, что кардиолог Зураб Пагава по причине ухудшения состояния своего здоровья покинул консилиум, созданный для мониторинга состояния здоровья Михаила Саакашвили.

«Все совершенно четко определено, какие анализы нужно сделать, в каких случаях следует поднимать вопрос о госпитализации и какой тип больницы рекомендуется — многопрофильная, квалифицированная больница — категории С», — заявил он телеканалу «Формула».

Еще один представитель медицинского консилиума, гематолог Нино Шарашенидзе также подчеркнула необходимость перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику категории С. «Мы настоятельно потребовали, чтобы были доступны все лабораторные исследования, которые могут быть поставлены на повестку дня», — сказала Шарашенидзе телекомпании «Мтавари архи».

По ее информации, состояние здоровья Михаила Саакашвили «стабильно соответствует периоду голодовки» и пока у него не было «опасных для жизни осложнений».

«Civil Georgia» попытался выяснить подробности заключения консилиума. В Министерстве юстиции заявили, что у них нет доступа к документу. Министерство здравоохранения и Специальная пенитенциарная служба заявили, что информация является конфиденциальной.

Заявление Народного защитника

Аппарат Народного защитника проверил готовность тюремного медицинского учреждения к принятию Михаила Саакашвили, после чего заявил 24 октября, что ситуация там «с точки зрения медицинского обеспечения» «не в полной мере соответствует» заключению и рекомендациям медицинского консилиума.

По словам омбудсмена, в учреждении нет необходимых условий для проведения процедур, рекомендованных группой врачей: в частности, невозможно пройти магнитно-резонансное обследование, компьютерную томографию и дуплексное сканирование. Также, по словам народного защитника, в настоящее время в учреждении нет врача-реаниматолога. В ответ министр юстиции сегодня уточнил, что реаниматолог уже находится в 18-м учреждении.

С учетом вышеуказанного омбудсмен заявляет, что вопрос о переводе Михаила Саакашвили в гражданскую клинику будет поставлен на повестку дня.

Народный защитник также отметил, что «есть определенные риски с точки зрения безопасности». По заявлению омбудсмена, в палате, куда планируется перевести Михаила Саакашвили, находятся заключенные той категории, у которых есть «конфликт интересов» с бывшим президентом.

По словам омбудсмена, несмотря на заявленную готовность администрации учреждения «защищать безопасность любого заключенного», «инфраструктура и окружающая среда учреждения не могут исключить риск вербальной агрессии и шума (в отношении Саакашвили), словесных оскорблений или психологического давления со стороны определенных групп заключенных».

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, за день до местных выборов в Грузии, после того как он опубликовал видео, снятые в Грузии несколькими часами ранее. По заявлению прокуратуры, он прибыл в порт Поти 28 сентября на грузовом судне. Бывший президент объявил голодовку со дня своего ареста и голодает уже в течение 25 дней.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты.

Президент Саакашвили был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура 20 сентября выдвинула в отношении Саакашвили обвинение о незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет .

