Омбудсмен создал группу экспертов для мониторинга медицинских услуг, оказываемых Саакашвили

Народный защитник Грузии заявил 16 ноября, что создал мультифункциональную группу экспертов для мониторинга медицинской помощи, оказываемой объявившему голодовку бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который находится в 18-м тюремном медицинском учреждении.

Группа также оценит, насколько соответствует 18-е учреждение соблюдению прав на здравоохранение Михаила Саакашвили и доступны ли на месте адекватные медицинские услуги после прекращения Михаилом Саакашвили длительного процесса голодовки.

В состав экспертной группы войдут 8 специалистов разного профиля. К работе группы подключится также медицинский работник, нанятый Офисом народного защитника по трудовому договору. Группа будет укомплектована специалистами в следующих областях: анестезиолог-реаниматолог; специалист по внутренним болезням; кардиолог; кардиолог/арифмолог; гематолог; клинический онколог; интернист; специалист по паллиативной медицине; инфекционист; терапевт; невролог; эндокринолог.

Народный защитник выражает обеспокоенность тем, что после перевода Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы в тюремное медицинское учреждение в Глдани созданный государством многофункциональный консилиум не имеет возможности посетить бывшего президента.

По заявлению омбудсмена, новообразованная группа воспользуется специальными «полномочиями», выданными народным защитником, и при необходимости посетит Михаила Саакашвили и проверит 18-е медицинское учреждение.

«Однако тут же подчеркивается, что народный защитник не может и не будет заменять ответственность государства за заботу о заключенном и его здоровье», — говорится в заявлении омбудсмена.

Заявление омбудсмена последовало за сегодняшним заявлением заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, которая отметила, что после перевода Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы в тюрьму Глдани отпала необходимость в государственном консилиуме. «Но это не означает, что Глданское учреждение не может пригласить эксперта, создать консилиум на месте, если возникнет такая необходимость», — подчеркнула она.

Личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе заявил в ночь с 15 на 16 ноября, что он ждал встречи с Михаилом Саакашвили пять часов, но в конце концов ему не позволили войти в тюремную клинику.

В то же время депутат Парламента от Единого национального движения Тина Бокучава высказала подозрение, что при выходе из учреждения ее задержали по той причине, что ссылаясь на позднее время, отказать Николозу Кипшидзе в посещении Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси и с тех пор продолжает голодовку 47-й день. 8 ноября его против своей воли перевели тюремное медицинское учреждение при тюрьме в Глдани. Примечательно, что семья Саакашвили, личный врач и адвокаты выступили против его перевода в тюремную больницу в Глдани из-за различных рисков. Созданный с целью контроля за здоровьем Саакашвили медицинский консилиум также рекомендовал перевести бывшего президента в многопрофильную клинику.

