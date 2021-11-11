Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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По заявлению ЕНД, оппозиция не будет проводить митинги у больницы, куда переведут Саакашвили

11/11/2021 - 14:01
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Единое национальное движение заявляет, что берет на себя полную ответственность за недопущение проведения акций протеста возле гражданской больницы, куда будет переведен бывший президент Михаил Саакашвили.

Власти Грузинской мечты в качестве одной из причин отказа от перевода Саакашвили в гражданскую клинику называют возможный заговор сторонников экс-президента, согласно которому они насильственными путями попытаются освободить заключенного бывшего президента из гражданской клиники.

В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Глдани, на окраине Тбилиси, куда его перевели8 ноября, по его словам, против его воли. Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице и требует, чтобы его перевели в гражданскую больницу.

«Мирные протесты запланированы в различных местах, но если третьего президента переведут в какое-либо альтернативное медицинское учреждение, протестов на месте или рядом с ним не будет, чтобы избежать любой возможной провокации», — заявило Единое национальное движение 10 ноября.

По мнению партии экс-президента, их «главная цель — спасти жизнь президента Саакашвили и защитить его человеческое достоинство, которое в нынешней ситуации находится перед неминуемой опасностью».

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11/11/2021 - 14:01
7 1 minute read

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