По заявлению ЕНД, оппозиция не будет проводить митинги у больницы, куда переведут Саакашвили

Единое национальное движение заявляет, что берет на себя полную ответственность за недопущение проведения акций протеста возле гражданской больницы, куда будет переведен бывший президент Михаил Саакашвили.

Власти Грузинской мечты в качестве одной из причин отказа от перевода Саакашвили в гражданскую клинику называют возможный заговор сторонников экс-президента, согласно которому они насильственными путями попытаются освободить заключенного бывшего президента из гражданской клиники.

В настоящее время экс-президент находится в тюремной больнице в Глдани, на окраине Тбилиси, куда его перевели8 ноября, по его словам, против его воли. Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице и требует, чтобы его перевели в гражданскую больницу.

«Мирные протесты запланированы в различных местах, но если третьего президента переведут в какое-либо альтернативное медицинское учреждение, протестов на месте или рядом с ним не будет, чтобы избежать любой возможной провокации», — заявило Единое национальное движение 10 ноября.

По мнению партии экс-президента, их «главная цель — спасти жизнь президента Саакашвили и защитить его человеческое достоинство, которое в нынешней ситуации находится перед неминуемой опасностью».

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