По словам Ираклия Кобахидзе, депутат Европарламента Анна Фотыга является «лоббистом криминальной политической силы»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе подверг критике депутата Европарламента Анну Фотыга после того, как она возложила ответственность на власти Грузии за состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюремной больнице.

Депутат Европарламента Анна Фотыга 12-13 ноября пыталась навестить Михаила Саакашвили в тюремной больнице, но Министерство юстиции Грузии не допустило ее к нему. Позже Министерство юстиции опубликовало письмо Анны Фотыга, в котором говорилось, что в прошлом у нее была возможность навещать «политзаключенных» в Грузии.

«Когда конкретный, один депутат Европарламента пишет письмо министру юстиции, в котором говорит, что Саакашвили является политическим заключенным, если человек не уважает государство, естественно, от государства получит соответствующий ответ», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Повторив свое более раннее заявление о том, что власти страны не смогут сотрудничать с «политически предвзятыми в пользу криминалов людьми», Ираклий Кобахидзе добавил, что депутат Европарламента Анна Фотыга входит в число тех людей, которые «давно уже лоббируют криминальную политическую силу (ЕНД)».

По его утверждению, эти люди «разделяют ответственность за преступления, совершенные (в Грузии) до 2012 года». «Тем более, что речь идет о таких преступлениях, как пытки, бесчеловечное обращение, сдача территорий и т. д… Они уже тогда были лоббистами», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

«Конечно, если они продолжат такие действия, лоббировать, нам придется называть их покровителями криминалов», — сказал председатель правящей партии, добавив, что «мы должны разделить друзей Саакашвили и друзей страны».

Правящая команда уже давно не жалеет критики и в адрес других западных партнеров страны. 20 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «ни (Анна) Фотыга, ни (Андрюс) Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не представляют для меня или нашей страны».

Депутат Европарламента Анна Фотыга является членом правящей партии Польши «Право и справедливость». Она является членом Комитета по иностранным делам Европарламента. Кроме того, она является представителем Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия и делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест. В 2006-2007 годах Фотыга занимала пост министра иностранных дел Польши.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан правоохранительными органами в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, продолжает голодовку 48 дней. 8 ноября его против его воли перевели в тюремное лечебное учреждение в Глдани. Личный врач Саакашвили, его семья и оппозиция требуют, чтобы его перевели в гражданскую клинику.

