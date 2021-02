Гарибашвили: Заявления литовского депутата «ничего не значат» для Грузинской мечты

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня на заседании Парламента, что заявления, сделанные председателем Комитета по иностранным делам литовского парламента Жигимантасом Павильёнисом, являются «неприемлемыми и возмутительными». По его словам, Павильёнис напрямую связан с Национальным движением.

«Заявления этого человека абсолютно ничего не значат для меня лично и для нашей команды», – заявил Гарибашвили, напомнив литовскому депутату, что Грузинская мечта «была избрана нашим населением. Наше население дало нам третий мандат, чтобы мы продолжали управлять нашей страной. Никто не имеет права призывать нас с непонятными несправедливыми заявлениями».

Гарибашвили заявил, что такие заявления «всячески неприемлемы для суверенной, уважающей себя страны», и призвал Павильёниса и «наших друзей, за максимально короткие сроки прекратить подобные заявления». «Мы, конечно, гостеприимная страна, но такие оскорбления со стороны гостей для нас совершенно неприемлемы», – добавил он.

Вчера литовский депутат провел в Тбилиси совместную пресс-конференцию с грузинскими оппозиционными партиями и предложил партиям помощь в разрешении политического кризиса. По его словам, за задержанием лидера Единого национального движения Ники Мелия последует международный «ответ», и дело «может дойти даже санкций».

Визит литовского законодателя последовал за эскалацией политического кризиса в Грузии. 17 февраля суд избрал для Ники Мелия предварительное заключение в качестве меры пресечения, после чего последовала внезапная отставка премьер-министра Георгия Гахария на следующее утро из-за разногласий внутри правящей команды по поводу исполнения решения.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)