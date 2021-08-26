По словам мэра Тбилиси, президент Эстонии должен заботиться о своей стране
Оценивая заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Грузии, Украине и Молдове, возможно, потребуется 20 лет работы, чтобы присоединиться к Евросоюзу, мэр столицы Грузии Каха Каладзе сказал, что «каждый должен заботиться о своей стране».
«Мой ответ очень прост — каждый должен заботиться о своей стране, и мы как-нибудь сможем провести реформы и сделать так, чтобы наша страна очень скоро стала бы полноправным членом Евросоюза», — заявил мэр столицы.
Заявление президента Эстонии
В интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда» Кальюлайд заявила 25 августа, что Грузия, Украина и Молдова должны получить членство в ЕС или специальный тип партнерства.
«Лично я – сторонник первого варианта, то есть просто расширения. Но надо также понимать, что это займет очень много времени. Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства», — заявила президент Кальюлайд, добавив: «Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности».
«Ни одна из этих трех стран не готова к членству. Все три страны имеют проблемы с системой правосудия. Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран», — сказала Кальюлайд.
Примечательно, что правительство Грузинской мечты планирует подать заявку на членство Грузии в ЕС в 2024 году.
По теме:
- Литовские СМИ: Страны Балтии не приняли Гарибашвили
- ЕС заявляет, что назначения судей противоречат Соглашению от 19 апреля
- Депутат Европарламента призывает Грузию снизить амбиции относительно заявки на членство в ЕС
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)