По словам мэра Тбилиси, президент Эстонии должен заботиться о своей стране

Оценивая заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Грузии, Украине и Молдове, возможно, потребуется 20 лет работы, чтобы присоединиться к Евросоюзу, мэр столицы Грузии Каха Каладзе сказал, что «каждый должен заботиться о своей стране».

«Мой ответ очень прост — каждый должен заботиться о своей стране, и мы как-нибудь сможем провести реформы и сделать так, чтобы наша страна очень скоро стала бы полноправным членом Евросоюза», — заявил мэр столицы.

Заявление президента Эстонии

В интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда» Кальюлайд заявила 25 августа, что Грузия, Украина и Молдова должны получить членство в ЕС или специальный тип партнерства.

«Лично я – сторонник первого варианта, то есть просто расширения. Но надо также понимать, что это займет очень много времени. Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства», — заявила президент Кальюлайд, добавив: «Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности».

«Ни одна из этих трех стран не готова к членству. Все три страны имеют проблемы с системой правосудия. Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран», — сказала Кальюлайд.

Примечательно, что правительство Грузинской мечты планирует подать заявку на членство Грузии в ЕС в 2024 году.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)