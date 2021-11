Депутаты Грузинской мечты критикуют омбудсмена Украины

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, а также депутаты правящей партии Шалва Папуашвили и Ираклий Кадагишвили повергли критике уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову за ее заявление, в котором она отмечает, что власти Грузии нарушили Европейскую конвенцию по правам человека и Конвенцию ООН о запрете пыток в отношении находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Грузию 15 ноября, чтобы навестить находящегося в заключении Михаила Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины. Министерство юстиции не разрешило Денисовой сегодня навестить Михаила Саакашвили в тюремном медицинском учреждении в Глдани. Саакашвили был переведен из руставской тюрьмы в Глдани 8 ноября против его воли.

Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что омбудсмену Украины лучше уделять больше внимания «тысячам» заключенных, которые «сидят» в украинских тюрьмах.

Председатель правящей партии подчеркнул, что Михаил Саакашвили уже много лет беспокоит Украину. Он также заявил, что Саакашвили «не является никаким символом института президента», и сравнил бывшего президента с диктаторами Италии и Румынии — Бенито Муссолини и Николае Чаушеску.

Секретарь Грузинской мечты по связям с общественностью Шалва Папуашвили заявил, что омбудсмен Украины является «частным лицом» в Грузии, добавив, что «юрисдикция омбудсмена ограничена страной, в которой он находится».

«Грузия, это страна не для того, чтобы все вытирали ноги о нее. Будь то украинский депутат или омбудсмен, пусть соизволит и проявит уважение к суверенитету нашей страны», — сказал еще один депутат от Грузинской мечты Ираклий Кадагишвили.

По его словам, власти не должны позволить никому использовать внутреннее положение нашей страны в политических целях. «Поэтому она (Денисова) должна обратиться к государству и пройти соответствующие процедуры. Необходимо проявлять соответствующее уважение к грузинскому государству», — подчеркнул депутат.

По заявлению Людмилы Денисовой, Посольство Украины в Грузии официально обратилось в Министерство юстиции Грузии с просьбой позволить ей посетить Саакашвили в тюремном медицинском учреждении. В ответ министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что вхождение омбудсмена Украины в 18-е учреждение «не предусмотрено законодательством Грузии» и в этом «нет необходимости».

Согласно статье 17 Кодекса Грузии о содержании под стражей, иностранный гражданин имеет право «неограниченно встречаться с представителем дипломатического представительства или консульства своей страны или уполномоченным дипломатическим представителем страны, которая представляет интересы его страны в Грузии».

Людмила Денисова прибыла в Грузию 15 ноября. Ранее она посетила бывшего президента в конце октября в Руставском пенитенциарном учреждении.

