Ираклий Кобахидзе критикует народного защитника

Глава Предвыборного штаба правящей Грузинской мечты, депутат Ираклий Кобахидзе заявил 25 сентября телекомпании «Рустави-2», что народный защитник Грузии Нино Ломджария является «омбудсменом оппозиции».

Заявлению Кобахидзе предшествовала обеспокоенность Ломджария сообщениями активистов оппозиции о шантаже записями кадров личной жизни. Омбудсмен пояснила, что Аппарат народного защитника предоставил соответствующую информацию Министерству внутренних дел и предложил сотрудничать в рамках расследования.

Кобахидзе назвал заявление омбудсмена «безответственным» и «позорным» и заявил, что «народный защитник — по сути то же самое, что и неправительственная организация». Кобахидзе подверг критике Ломджария и неправительственные организации за то, что они не называли имена предполагаемых жертв.

«Это происходит уже на протяжении 10 лет. Мы постоянно слышим эти заявления от неправительственных организаций. Как можно, чтобы хотя бы один человек (из предполагаемых жертв) не выступил (поговорить об этом)?» — сказал Кобахидзе.

