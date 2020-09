НПО осуждают заявление Ираклия Кобахидзе в адрес народного защитника

Грузинские НПО, в том числе «Фонд открытого общества», «Международная прозрачность – Грузия», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию», осудили заявление руководителя Предвыборного штаба правящей Грузинской мечты, депутата Ираклия Кобахидзе, в котором он назвал Нино Ломджария «безответственной» и «омбудсменом оппозиции».

Отметив, что у членов правящей партии превратилось в привычку делать «необоснованные и оскорбительные» заявления в адрес омбудсмена, НПО призвали членов Грузинской мечты воздерживаться от оскорбительных заявлений в адрес народного защитника и прекратить попытки создания препятствий деятельности этого института.

«Единственная цель этих заявлений — дискредитировать важнейший конституционный институт, отвлечь внимание от реальных проблем и вызовов в области прав человека», — говорится в заявлении НПО от 28 сентября.

Правозащитники пояснили, что народный защитник по закону отвечает в стране за мониторинг и надзор за защитой прав человека в соответствии с законом.

«Следовательно, мониторинг предвыборной среды, также как и информирование общественности или международного сообщества о выявленных нарушениях — это прямая и самая важная на сегодняшний день обязанность народного защитника», — говорится в заявлении.

По мнению НПО, «такие тяжелые нарушения, как запугивание, угрозы опубликовать материалы личной жизни и насильственные расправы против политических оппонентов, это такие вопросы, на которые государство никогда не реагировало должным образом». В этом контексте НПО отметили, что расследование фактов насилия в предвыборный период в предыдущие годы либо вообще не началось, либо не были доведены до конца.

