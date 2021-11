Народный защитник критикует Пенитенциарную службу за публикацию видеозаписи с Саакашвили

Народный защитник Грузии подверг критике Пенитенциарную службу за публикацию 7 ноября видеозаписей, на которых видно, что объявивший голодовку бывший президент Михаил Саакашвили медицинском учреждении тюрьмы №12 города Рустави под наблюдением врачей принимает в небольшом количестве сок и пюре с содержанием минеральном в медицинских целях.

Публикация видеозаписи предположительно служила для подкрепления риторики властей о том, что заключенный Саакашвили прекратил голодовку. Народный защитник не согласен с мнением, что прием пищевых добавок в медицинских целях означает прекращения голодовки, и ссылается на медицинские и тюремные записи в качестве доказательств.

Народный защитник заявил 6 ноября, что демонстрация приема рекомендованных добавок в качестве прекращения голодовки может побудить голодающих заключенных отказаться от приема всех видов жидкостей и медикаментов. По словам омбудсмена, публичное разглашение неправильной информации вредит не только Саакашвили, но и правам всех заключенных.

Народный защитник подтвердил, что Саакашвили ничего не ел со дня объявления голодовки 1 октября. После беседы с медицинским персоналом тюрьмы омбудсмен Нино Ломджария пояснила, что бывший президент принимал лишь небольшое количество сока и пюре с содержанием минералов, которые ему поставлял сам медицинский персонал.

По словам омбудсмена, Саакашвили начал принимать пищевые добавки 30 октября после того, как начальник медицинского департамента тюрьмы заверил его, что прием малых доз в жидкой форме был необходим по состоянию его здоровья.

В ответ на опубликованную запись Саакашвили в письме из тюрьмы написал, что больше не будет принимать пищевые добавки.

В свою очередь, 7 ноября Служба государственного инспектора заявила, что приступила к проверке законности получения и разглашения видеозаписи. Государственный инспектор также отметил, что важно защитить конфиденциальность личной жизни объявившего голодовку заключенного и что лицо, лишенное свободы, должен доверять учреждению и медицинскому персоналу, в котором он содержится.

Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеозапись после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил «Рустави 2», что Саакашвили принимает «продукты питания». «Он принял определенные каши и натуральные соки, а также продолжает принимать медикаменты, которые прописали ему врачи», — сказал министр.

Ответ Грузинской мечты

Председатель правящей Грузинской мечты Иракий Кобахидзе заявил сегодня, что голодовка Саакашвили оказалась «фейком». Он поддержал решение Специальной пенитенциарной службы опубликовать запись и отметил, что по этому вопросу существует большой общественный интерес.

После публикации записи депутат от Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе назвал голодовку Саакашвили 6 ноября «фейковой голодовкой», отметив, что «была разоблачена еще одна ложь».

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили и несколько депутатов от правящей партии также выразили сомнения в том, действительно ли Саакашвили голодает. По их словам, экс-президент принимал мед или различные пищевые добавки.

Ответ Национального движения

Представитель Единого национального движения Леван Хабеишвили назвал публикацию видеозаписи с Саакашвили «пытками и психологическим давлением» на экс-президента. По его словам, в записи видно, что Саакашвили находится в кабинете врача и принимает необходимые добавки под наблюдением врача.

Гиги Угулава назвал запись «тошнотворной пропагандой» и отметил, что «цель этой провокации состоит в том, чтобы объявивший голодовку человек отказался от приема медицинских добавок и дошел до смерти».

