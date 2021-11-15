По словам народного защитника, власть относится к другим заключенным лучше, чем к Саакашвили
По заявлению народного защитника Грузии Нино Ломджария, утверждение властей о том, что «с Михаилом Саакашвили обращаются так же, как и с другими заключенными, не соответствует действительности», поскольку другие заключенные Руставской тюрьмы №12, в отличие от экс-президента, получают возможность проходить лечение в гражданской клинике.
«Из 12-го учреждения (Рустави) в 18-е медицинское учреждение в Глдани за последний год не переводили ни одного заключенного, то есть когда говорят, что с Михаилом Саакашвили обращаются так же, как с другими заключенными, это неправда», — заявила омбудсмен телекомпании «Пирвели» 12 ноября.
По словам Ломджария, «напротив, мы можем сказать, что это отличающийся случай, отходящий от обычной практики отличающийся случай, когда заключенного переводят из 12-го учреждения в 18-е учреждение в то время, когда других переводят в учреждение гражданского типа, поэтому это, конечно, необходимо отметить».
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