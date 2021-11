Кобахидзе: Народный защитник следует за повесткой дня Национального движения

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе озвучил новые обвинения в адрес народного защитника, заявив, что омбудсмен Нино Ломджария и оппозиционное Единое национальное движение имеют «одинаковую повестку дня».

Ираклий Кобахидзе в ответ на вопросы журналистов 9 ноября заявил, что и Ломджария, и Единое национальное движение «без всяких оснований» требуют, чтобы бывшего президента Михаила Саакашвили доставили в гражданскую больницу, «чтобы осуществить радикальные планы, которые мы видели и вчера».

Председатель правящей партии имел в виду мобилизацию оппозиции на площади Свободы в Тбилиси вчера вечером с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику и освободить его из заключения. Правящая партия заявляет, что перевод Саакашвили в частную клинику вместо тюремной больницы подтолкнет сторонников ЕНД к насильственному освобождению экс-президента из тюремного заключения.

«Нино Ломджария также показывает, почему Национальному движению нельзя отдавать какую-либо должность, потому что они используют все это для лжи», — заявил Кобахидзе.

Михаил Саакашвили, объявивший голодовку со дня его ареста в Тбилиси 1 октября, был доставлен вчера в тюремную больницу в Глдани против его воли, несмотря на то, что сам экс-президент, его врач, адвокаты и омбудсмен были против этого.

Ранее, после посещения Саакашвили в тюремной больнице в Глдани, Аппарат омбудсмена заявил, что помещение экс-президента в медицинское учреждение Пенитенциарной службы «однозначно нарушает обязательство государства уважать человеческое достоинство».

Биография Нино Ломджария

Парламент Грузии избрал Нино Ломджария народным защитником на пятилетний срок в ноябре 2017 года. На эту должность она была выдвинута парламентским большинством Грузинской мечты после консультаций с неправительственными организациями.

До этого Ломджария занимала должность заместителя руководителя Службы государственного аудита с ноября 2016 года по октябрь 2017 года. Еще раньше она возглавляла НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED).

